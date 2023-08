Das ist die Eritrean Community Remscheid

Die Eritrean Community engagiert sich vielfältig in der Stadtgesellschaft. Ein Beispiel: Im Willi-Hartkopf-Seniorenzentrum nahmen die Vereinsmitglieder an der Aktion „Besuch bei Oma und Opa“ teil. Dabei waren unter anderem der Vereinsvorsitzende Dawit Kuflu (2. v. l.) mit Tochter Raei sowie Ehefrau Rahwa Kuflu mit den Söhnen Miracle und Lamek.

Ob in Seniorenheimen, beim Stadtteilfest oder bei der Säuberung der Allee: Der Verein ist in der Stadt stets präsent und engagiert sich ehrenamtlich. Wir stellen die Eritrean Community vor.

Von Peter Klohs

Remscheid. Menschen aus mehr als 120 Nationen leben in Remscheid. Dass sich das Zusammenleben bis auf verschwindend geringe Vorkommnisse friedlich gestaltet, ist auch den zumeist kleineren Vereinen zuzuschreiben, die sich um Integration verdient machen. Einige von diesen Vereinen sind nicht auf eine spezielle Nationalität eingeschworen.

Die Eritrean Community ist ein solcher Verein. Er wurde 2018 von Dawit Kuflu, der heute der 1. Vorsitzende ist, gegründet. Kuflu stammt aus Asmara, der Hauptstadt Eritreas und arbeitete 2014, bei seiner Ausreise nach Deutschland, in Dubai.

„Remscheid ist die erste Stadt in Deutschland, die ich kennengelernt habe“, sagt er. „Und sie ist mir in den Jahren zu meiner zweiten Heimat geworden. Wenn ich drei Tage nicht in Remscheid bin, dann fühle ich mich nicht gut.“ Er lebt im Stadtteil Kremenholl, und zwar sehr gerne, wie er sagt. „Unser Verein ist ein fester Bestandteil des dortigen Stadtteilfestes“, bekräftigt Kuflu.

Der Kulturverein ist nicht nur eine Anlaufstelle für Menschen aus Eritrea

Aber auch an anderer Stelle ist der Verein aktiv. „Wir sind ein Kulturverein“, beschreibt der Vorsitzende die Aufgaben der Community. „Wir sind sozial engagiert und sorgen für die Teilhabe am Leben in Deutschland, wobei dies nicht auf Menschen aus Eritrea beschränkt ist. Wir sind offen für jedwede Nationalität.“ Man könnte das Motto des Vereins so zusammenfassen: Annäherung von Einheimischen und Zugewanderten.

„Wenn ich gefragt werde, was wir genau tun, sage ich gerne: Wir helfen“, sagt Dawit Kuflu. „Wir helfen bei der Gründung von Vereinen, was zum Teil wegen der Satzungen recht kompliziert ist. Wir führen Schulungen, Workshops und Informationsveranstaltungen durch, sowohl für Betroffene als auch für die interessierte Öffentlichkeit, wir kooperieren mit bereits erfahrenen Kulturvereinen, wir sind Anlaufstelle und Treffpunkt für alle Menschen, die Hilfe benötigen.“

Die Eritrean Community bringt sich überall in Remscheid mit ein

Die Liste der Tätigkeiten der Eritrean Community in Remscheid ist lang: „Wir besuchen ältere Menschen in Seniorenheimen in ganz Remscheid, bringen Blumen mit, unterhalten uns mit den Menschen. Wir waren zu Besuch im Rathaus, um uns bei den Corona-Helfern zu bedanken. Wir haben einen Abend organisiert, um die eritreische Kultur bekannter zu machen. Wir waren in der Grundschule Hackenberg aktiv und haben dort das Essen aus unserem Land angeboten, was ein großer Erfolg war. Im Kindergarten Kremenholl haben wir jedem Kind eine Kugel Eis spendiert. Wir sind auf den Stadtteilfesten am Hasenberg und in Kremenholl aktiv. Wir haben mitgeholfen, die Alleestraße zu säubern. Wir haben ein Multikultifest in der Klosterkirche mitgestaltet, wir machen einen Tag der Offenen Tür, wir kaufen Medizin für mittellose Menschen und schicken sie nach Eritrea. Im Prinzip dienen unsere Aktivitäten einem Ziel: Die Scheu vor fremden Kulturen zu überwinden.“

Auf die schwierigen politischen Verhältnisse in seinem Geburtsland angesprochen, reagiert Kuflu weitsichtig. „Nur persönliche Gespräche können eine Lösung sein“, sagt er, „und niemals Gewalt.“

Der Verein strebt mittelfristig an, eine offene Tagesbetreuung für Kinder anzubieten.

Hintergrund

Die Eritrean Community in Remscheid hat 14 Mitglieder, in ganz Deutschland rund 50. Der Sitz des Vereins ist am Mollplatz 3. Der Verein wird komplett ehrenamtlich geführt. „Da ist Geld natürlich immer ein großes Thema“, sagt Dawit Kuflu. Am 3. September, dem „Tag der Vereine“, ist Verein dabei. Zuvor ist man am 1. und 2. September auf dem Stadtteilfest im Kremenholl. Eine Ausweitung des Vereins über Remscheid hinaus ist angedacht.