Das hat das Obstwiesenfest zu bieten

Bergisches Fest findet am 24. September in Lennep statt.

Von Michelle Jünger

Remscheid. Säckeweise Äpfel, frisch gepresster Apfelsaft und ein umfassendes Programm – an der Gaststätte Eierkaal wird am 24. September so einiges los sein. Nach längerer Pause findet dort nämlich das Herbstliche Obstwiesenfest statt. Traditionell wechseln sich die Städte des Bergischen Städtedreiecks mit der Feier, die nicht immer jährlich stattfindet, ab. Dieses Mal ist Remscheid dran.

Geplant war, das Obstwiesenfest in Remscheid bereits 2022 wiederaufleben zu lassen. Allerdings kamen die zahlreichen Fällungen auf der Streuobstwiese der Stiftung Tannenhof dazwischen: Dort sollten eigentlich im Rahmen des Festes Baumschnittvorführungen und eine Ernteaktion durchgeführt werden. Ohne Bäume war das schlecht möglich. Das Fest wurde verschoben.

Der Arbeitskreis „Obstwiesen Bergisches Städtedreieck“ hat aber einen würdigen Nachfolger gefunden: Die Gaststätte Eierkaal verfügt über eine Obstwiese, eine urige Scheune, einen Ponystall – und eben einen Gastraum. Dafür ist Pia Kambergs von der Biologischen Station Mittlere Wupper dankbar. Sie organisiert das Fest. „Das Wissen um Obstbaumpflege und Streuobstwiesen geht immer weiter verloren. Mit dem Herbstlichen Obstwiesenfest möchten wir die Bewohner des Bergischen ermutigen, sich wieder mehr um ihren Obstbaum oder ihre Wiese zu kümmern.“

Und dafür fährt der Arbeitskreis ganz schön viel auf. Das Programm beginnt um 11 Uhr mit der Eröffnung durch Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz. Danach gibt es für die hoffentlich vielen Besucher beim Eierkaal viel zu entdecken.

Erzähltheater: Was summt denn da? Um diese Frage zu beantworten, erzählt Susanne Tiggemann in der Scheune Geschichten. Die Geschichten sind geeignet für Kinder ab vier Jahren, aber auch für die gesamte Familie. Das Theater findet um 12, 13 und 15 Uhr statt.

Obstbaumschnitt: Während in der Scheune erzählt wird, erfährt man auf der Obstwiese nebenan, wie denn so ein Obstbaum richtig beschnitten wird. Die Vorführungen finden um 13 und 15 Uhr statt.

Große Ernteaktion: Zum Obstwiesenfest gehört traditionell auch eine große Ernteaktion. Diese beginnt um 15 Uhr. Die gesammelten Äpfel landen danach auch in dem kleinen Moster, es gibt also auch kurz danach schon frischen Apfelsaft, den die fleißigen Sammler dann auch probieren dürfen. Für Kinder wird zum Schutz vor herabfallenden Äpfeln das Tragen eines Fahrradhelms empfohlen.

Sammelaktion:Wer eine eigene Obstwiese hat, kann – wie in den Vorjahren auch – frisch gesammelte Äpfel an der Sammelstelle abgeben. Pro 100 Kilo bekommt der Apfelsammler 15 Euro. Die Äpfel sollen möglichst maximal drei Tage gelagert und ohne faulige Stellen sein. Daraus wird später in Overath frischer Apfelsaft gepresst. Der Saft mit Äpfeln aus dem letzten Jahr kann übrigens auf dem Fest probiert werden.

Stände: Rund um den Apfel und Obstbäume wird es zahlreiche Angebote – auch zum Kauf – geben. Imker, Schäfer oder regionale Bauern werden dabei sein und zeigen, dass durch eine Obstwiese auch andere Produkte wie Honig zustande kommen.

An Ständen informieren die Biologische Station, der Nabu und viele weitere Ansprechpartner aus dem Bergischen, wie man einen etwas vernachlässigten Baum vielleicht wieder zu voller Blüte bekommt.

Gastronomie: Die Gaststätte Eierkaal wird Kuchen, Waffeln und Suppe anbieten. Auch für Vegetarier gibt es Alternativen. Bergisch pur baut außerdem einen Grillstand direkt um die Ecke auf.

Herbstliches Obstwiesenfest, Sonntag, 24. September, 11 bis 17 Uhr, Gasthof Eierkaal, Dörpholz 8, Remscheid-Lennep

Anfahrt

Um die Gaststätte gibt es wenig Parkplätze. Deswegen wird empfohlen, auf dem Wanderparkplatz Dörp zu parken. Von dort wird ein Shuttleservice zum Fest und später auch wieder zurück fahren. Ansonsten wird auch ein Sammeltaxi zwischen „Dörpholz“ und dem Bahnhof Lennep verkehren. Das Taxi kann 30 Minuten vor Abfahrt unter Tel. 02191-164848 bestellt werden und kostet drei Euro. Fahrradfahrer erreichen die Gaststätte direkt über das Feldbachtal.