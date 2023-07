Das bisschen Regen bei „Tischlein deck dich“: Remscheider lassen sich nicht abhalten

Bei „Tischlein Deck Dich“ in der Lenneper Altstadt ging es pragmatisch und gesellig zu. Mehr Besucher als im Vorjahr.

Von Sabine Naber

Remscheid. Als ob sich die Bergischen von ein bisschen Nass von oben vom Feiern abhalten lassen würden. Da wurden am Samstagnachmittag die Holztische und –bänke kurz vor dem Start von „Tischlein deck dich“ auf dem Marktplatz noch schnell trockengewischt, ein weißes Segeltuch von der Altstadtbühne aus über die Tische gespannt und los ging es. Und wie bestellt kam dann auch die Sonne zum Vorschein.

„14 Tische, deutlich mehr als im vergangenen Jahr, sind reserviert worden“, zeigte sich Gastgeber Gunther Brockmann, Vorsitzender der Lenneper Karnevalsgesellschaft, die das Fest zum Mitmachen im Rahmen des Lenneper Sommers organisiert, zufrieden.

Bereits seit 2008 wird zu „Tischlein deck dich“ in die Altstadt eingeladen, Abnutzungserscheinungen sind nicht zu erkennen. Auch für Musik auf der Bühne war gesorgt. Sänger und Instrumentalist Daniel Sypien bewegt sich im Umfeld des frühen Rock 'n' Roll, der Country-Musik und des Blues.

„Tischlein deck dich“: Das Konzept

Alles von zu Hause mitbringen oder sich von den umliegenden Gastronomiebetrieben bewirten lassen: Das dürfen die Gäste hier selbst entscheiden. Das Restaurant „Kaffeeklatsch“ stand jedenfalls mit einem Getränke- und einem Bratwurststand auf dem Marktplatz bereit.

Tradition ist es, dass die Ehrenamtlichen des Lennep-Ladens an der Berliner Straße immer drei Tische reservieren lassen. „Die Getränke bringen wir selbst mit, die Häppchen bekommen wir vom Gastronomen ‚König von Preußen' serviert“, erzählte Willi Oberlies, der die Tische schnell noch durch zwei rote Zelte regensicher machte.

Nach und nach wurde es auf den Tischen bunter. Oliven und geräucherte Bratwürste, Kartoffel- und Nudelsalat, Radieschen und Frikadellen – das Angebot war groß. „Sie dürfen gerne alles mal probieren“, hieß es am Tisch von Familienbetreuerin Monika Hörper, auf dem Studentenfutter, Kuchen, frisches Brot und Tomaten-Mozzarella-Spießchen lagen. „Wir hatten gerade unsere beiden Tische und die Stühle aufgestellt, alles ausgepackt, da fing es an zu regnen“, berichtete sie. Alles Mitgebrachte wanderte zurück in die Körbe, man flüchtete ins Büro des Vereins in der Neugasse. „Aber jetzt essen und spielen wir hier gemütlich“, war sich die Gruppe einig, als sich die Sonne zeigte.

„Wir waren im vorigen Jahr schon einmal hier und fanden es richtig schön“, sagte auch Doris Harbeck, die mit einer Freundin unterwegs war.

Am kommenden Samstag ist es Zeit fürs Sommerfest, zu dem der Verein Lennep Offensiv einlädt. Der Sonntag, 23. Juli, steht dann ganz im Zeichen der Lenneper Pilgerfreunde. An diesem Tag gibt es beim Pilgerfest auf dem Alten Markt ab 11 Uhr Speisen und Getränke samt Livemusik.