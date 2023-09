Das bietet die Remscheider Hochzeitsmesse

So wie bei der Hochzeitsmesse in Olpe 2019 soll es auch in Remscheid werden – mit 40 Ausstellern und hoffentlich 500 Besuchern. Der Veranstalter setzt auf hochwertige Angebote.

Umzug von der Klosterkirche in die Technologiefabrik: Wer ausstellt, was es kostet, was es zu gewinnen gibt.

Remscheid. Er hat schon für Mats und Cathy Hummels oder Schauspielerin Liz Kaeber gesungen: Einen Hauch von Promiflair versprüht Jo Laureys bei der Remscheider Hochzeitsmesse. Der gebürtige Belgier, der seit anderthalb Jahren in Remscheid lebt, ist ein angesagter Hochzeitssänger in ganz Deutschland – und bei den Promis. Auch mit Firmen wie Camel oder Tomorrowland hat er schon zusammengearbeitet. Zudem gibt er Konzerte. „Meine Liebe zur Musik hat mich bereits durch die ganze Welt geführt, von Europa über Asien bis nach Neuseeland“, erzählt der 32-Jährige, der früher eine Punkrockband hatte und mit 21 erst akustische Gitarre gelernt hat. „Ich habe zuerst als Student auf der Straße in Belgien gesungen, um Geld für ein paar Bier mit meinen Freunden zu verdienen“, erzählt der 32-Jährige. „Bis jemand fragte, ob ich nicht auf seiner Hochzeit singen will.“

+ Er hat schon für Mats und Cathy Hummels gesungen: Jo Laureys, Hochzeits- und Eventsänger aus Remscheid. © Fotoverliebt - Julia Schiffers

Jetzt spielt er lieber Ed Sheerans „Shape of You“ oder den Schmuseklassiker „Stand by me“, deutsche Titel oder Oldies beim „schönsten Tag im Leben“ der Menschen. Vier Stunden kann er mit Stimme und Gitarre füllen. Warum Hochzeiten statt Metal? „Die Deutschen heiraten gern“, sagt er. „Außerdem sind die Paare so dankbar, dass man ein Teil von diesem besonderen Tag ist.“ Seine Frau, eine Bergische, hat er übrigens selbst auf einer Hochzeit kennengelernt – sie ist Fotografin und Sängerin. „Jetzt singen wir sogar teilweise zusammen bei den Hochzeiten.“

Wer hören will, wie Jo Laureys klingt, sollte sich die Remscheider Hochzeitsmesse nicht entgehen lassen. Zum ersten Mal seit der Pandemie findet die wieder statt. Wir klären auf.

Wann und wo steigt die Remscheider Hochzeitsmesse?

Am Sonntag, 24. September, von 11 bis 17 Uhr in der Technologiefabrik Remscheid, Berghauser Straße 62 – und nicht mehr in der Klosterkirche. Dort war der Veranstalter 2019 das letzte Mal – dann kam die Pandemie. Nun habe man eine neue Location suchen müssen – fündig sei man im Kanintenteil der Technologiefabrik geworden, der einen schönen Lichthof habe. „Wir finden, Remscheid ist ein Standort, der eine schöne Hochzeitsmesse verdient hat. In Solingen gibt es sogar zwei“, sagt Veranstalter Dirk Westerheide. Ziel ist es, die Remscheider Messe zu einer „Premiummesse“ machen.

Welche Aussteller sind dabei?

Ungefähr 40 aus allen Bereichen. Sie zeigen Brautkleider für die Frauen, Anzüge für die Herren, Ringen, Dekoration, Blumen, Catering. Auch DJs, Traurednerinnen und Trauredner und Fotografen stellen sich vor. „Die weiteste Anreise hat ein Aussteller aus Siegburg, ansonsten kommen sie aus der Region: Remscheid, Wermelskirchen, Schwelm, Hagen, Wipperfürth“, erklärt Dirk Westerheide. Eine Liste möchte man nicht veröffentlichen. Aber so viel kann der Veranstalter verraten: Neben Sänger Jo Laureys sind aus Remscheid eine Traurednerin, eine Dekorateurin, eine Brautmodenexpertin und das Holiday Inn Hotel dabei.

Warum macht ein Hotel bei einer Hochzeitsmesse mit?

Weil es sich als Feier-Ort vorstellen möchte. Denn es gibt laut dem Hochzeitsexperten Westerheide ein Problem in Remscheid: kaum Locations. Beziehungsweise volle Terminkalender und Personalnot. Und somit weniger freie Termine für Paare, die nun nach Corona gerne wieder heiraten, sagt Westerheide. Und zwar das ganze Jahr über – nicht mehr nur im Sommer.

Was ist den Veranstaltern wichtig?

Das Credo laute: „Der schönste Tag im Leben sollte nicht mit Billiganbietern gestaltet werden. Deshalb haben Ramsch oder minderwertige Waren und Dienstleistungen auf unseren Hochzeitsmessen keinen Platz.“ Die Messe in Remscheid soll eine „Premiummesse“ werden.

Gibt es Specials?

Ja. Neben Livemusik von Jo Laureys und der Solinger Sängerin Teneja ein Gewinnspiel. Die 200 Preise haben die Aussteller gestiftet.

Was ist bei Paaren gefragt?

Individuell muss es sein – so wie jede Hochzeit. Ein Trend seien Trauringkurse, bei denen die angehenden Brautleute selbst Ringe schmieden. Oder Sepia-Fotografie.

Wie viel kostet der Eintritt?

8 Euro. Karten gibt es allerdings nicht im Vorverkauf, sonder nur an der Tageskasse.

www.zvw-event.de

Der Veranstalter

Hinter ZVW Event steckt der ehemalige Sportjournalist Dirk Westerheide aus Hückeswagen, der seit 2012 Hochzeitsmessen veranstaltet. Letztes Jahr hat er Hotelfachfrau Christina Polancec an seine Seite geholt. Gemeinsam veranstalten sie Hochzeitsmessen im Bergischen Land und in Olpe im Sauerland.

