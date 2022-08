Das bietet der „Sommer“ im Park im August und September

-mw- Der „Remscheider Sommer“ ist noch längst nicht vorbei. Auch nicht, was das Wetter angeht. In Bezug auf die Veranstaltungsreihe der Stadt ist erst im September Schluss. Bis dahin verwandelt sich der Stadtpark noch mehrmals in eine Open-Air-Bühne. Und das Beste: Der Eintritt ist stets frei. Wir geben einen Überblick.