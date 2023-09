Der Bergische Zukunftspreis wird heute verliehen

Die Oberbürgermeister des Städtedreiecks im Interview.

Von Bernhard Romanowski

Bergisches Land. In der Lenneper Klosterkirche wird am heutigen Dienstagabend vor geladenen Gästen der Bergische Zukunftspreis verliehen. Zu Gast bei der Veranstaltung, die in drei Kategorien Ideenreichtum und Unternehmergeist aus dem Städtedreieck honoriert, ist unter anderem NRW-Innenminister Herbert Reul. Die Bergische IHK, die Handwerkskammern sowie Remscheider General-Anzeiger, Westdeutsche Zeitung und Solinger Tageblatt vergeben den Preis unterstützt von der Volksbank im Bergischen Land zum zweiten Mal. Vorab geben die drei Oberbürgermeister preis, was die Region für sie auszeichnet.

Wie stark ausgeprägt ist die Zusammenarbeit des Städtedreiecks Wuppertal, Remscheid und Solingen?

Burkhard Mast-Weisz (Remscheid): Es gibt viele Beispiele gelungener Zusammenarbeit, sei es zu zweit oder zu dritt: Bergisches Servicecenter, Bergisches Studieninstitut, Kooperation der Gesundheitsämter, VHS oder Schloss Burg. Besonders herausstellen möchte ich die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (BSW), in der nicht nur die drei Städte, sondern auch die Sparkassen und die IHK Gesellschafterinnen sind. Aber: Es gab immer auch (Vertrauens-)Krisen in der Zusammenarbeit. Derzeit schätze ich die Situation aber entspannt ein.

Uwe Schneidewind (Wuppertal): Die Zusammenarbeit mit Remscheid und Solingen funktioniert auf vielen Ebenen sehr gut und hat sich in den vergangenen drei Jahren spürbar intensiviert.

Tim Kurzbach (Solingen): Vor einigen Tagen noch haben meine bergischen Amtskollegen und ich zusammengesessen und überlegt, wie wir uns gegen die finanziellen Übergriffe des Landes wehren können. Nichts anderes ist das Ende der Isolationsmöglichkeit für außergewöhnliche Kosten wie jene der Corona-Krise. Jede unserer Städte ist natürlich einmalig, so etwas betrifft uns aber gleichermaßen. Auch deswegen lohnt sich das regelmäßige Gespräch. Die Dezernentinnen und Dezernenten aus den Städten stecken ebenfalls regelmäßig die Köpfe zusammen, um gemeinsam nach Lösungen und Zukunftsthemen zu suchen. Dieser „Bergische Verwaltungsvorstand“ ist ein weiteres Beispiel für den engen Austausch.

„Wir müssen noch mehr die regionale Wirtschaftsförderung in den Blick nehmen.“

Wo sehen Sie ausbaufähiges Potenzial in der regionalen Kooperation?

Mast-Weisz: Mein Motto aus Remscheider Sicht: Der zweitbeste neue Arbeitsplatz entsteht in einer unserer Nachbarstädte. Soll heißen, dass wir zusammen mit der BSW noch mehr die regionale Wirtschaftsförderung in den Blick nehmen müssen. Ein weiteres Potenzial sehe ich in den herausgehobenen Schlüsselprojekten der drei Städte. Bundesgartenschau, Welterbe Müngstener Brücke, Sanierung Schloss Burg und Outletcenter Remscheid können zusammen eine Marke bilden, die Menschen aus ganz NRW und darüber hinaus für das Bergische begeistern. Darüber hinaus sollten wir das Bergische größer denken: Niederberg, Oberberg, Rhein-Berg gehören historisch und wirtschaftsstrategisch dazu.

Schneidewind: Remscheid, Solingen und Wuppertal liegen zentral in NRW und bilden die Brücke zwischen Rheinland und Ruhrgebiet. Diese Zentralität und die starke mittelständische Industriestruktur gilt es, noch stärker gemeinsam zu entwickeln.

Kurzbach: Busse und Bahnen drehen nicht an den Stadtgrenzen um, auch der Klimawandel macht an ihnen nicht halt. Mobilität und Klimaanpassung sind nur zwei Dinge, über die wir künftig mehr sprechen müssen. Es ergibt in unserer engen Nachbarschaft zu Wuppertal und Remscheid einfach keinen Sinn, alles lediglich durch die kommunale Brille zu betrachten. Und ein Thema wie die Bundesgartenschau in Wuppertal 2031 kann auch für Solingen und Remscheid zum Standortfaktor werden.

„Die Menschen im Bergischen gehen es an und finden Lösungen.“

Welche Eigenart oder Besonderheit zeichnet das Bergische Land als eigenständige Region für Sie aus?

Mast-Weisz: Wenn NRW das Bindestrichland ist, dann ist das Bergische die Bindestrichregion. Hier treffen Rheinland und Westfalen zusammen. Diese so unterschiedlichen Typen unter einen Hut zu bekommen, ist wahrlich herausfordernd. Aber das macht die Region auch so typisch.

Schneidewind: Das Bergische Städtedreieck ist eine Unternehmerregion. Dieses „Unternehmerische“ bezieht sich neben dem wissenschaftlichen und wirtschaftlichen auch auf ein umfassendes zivilgesellschaftliches Engagement. Namen wie Vaillant, Zwilling, Vorwerk, Knipex und viele andere stehen nicht nur für ihre Führerrolle, sondern auch für ein hohes Commitment für ihre Region.

Kurzbach: Das ist ohne Frage die Bergische „Anpacker:innen-Mentalität“. Die Menschen gehen es an und finden Lösungen für mögliche Probleme. Dabei helfen sie sich gegenseitig. Und diese Mentalität zahlt auch auf die Wirtschaft ein. Das Bergische Land zeichnet sich vor allem durch seine traditionsreichen, insbesondere Familienunternehmen aus. Wenn andernorts nur über Kreislaufwirtschaft gesprochen wird, wird sie hier mit „Bergisch Circular“ bereits gelebt und umgesetzt. Das, was wir sagen, meinen und tun wir auch. Das gilt für das Private, das gilt für die Wirtschaft.