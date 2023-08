Darum stehen in Remscheid so viele Dixiklos rum

Das neue Betriebsgebäude am Friedrich-Ebert-Platz bietet zukünftig private und öffentliche Toiletten. Doch bis es so weit ist, müssen mobile Toiletten für „Entlastung“ sorgen.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Noch steckt das Bauprojekt Friedrich-Ebert-Platz in den Kinderschuhen. Ende 2025 soll alles fertig sein, Remscheids Busbahnhof bekommt ein neues Gesicht. Doch bis dahin stellt sich vor allem die Frage eines dringenden Bedürfnisses: Wohin können Busfahrerinnen und Busfahrer entschwinden, wenn sie sich erleichtern müssen? Möglichkeiten hierfür gibt es laut Stadtwerke sowohl unweit des Friedrich-Ebert-Platzes als auch an zwei Endhaltestellen: „Für ausreichend Möglichkeiten eines Toilettengangs unseres Personals ist auch in der Bauphase gesorgt“, sagt Armin Freund, Leiter des Geschäftsbereichs Mobilität bei den Stadtwerken Remscheid.

Meist genutzt seien dabei die Räumlichkeiten des für die Bauzeit angemieteten Gebäudes in der Konrad-Adenauer-Straße 7, direkt auf der anderen Straßenseite des Busbahnhofs: „Neben sanitären Anlagen sind hier zum Beispiel auch Aufenthaltsräume für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorhanden“, so Freund weiter. Dazu kämen das Toilettenhäuschen an der Hochstraße und die Dixi-Klos am Pirnaplatz, um auch an zentralen Endhaltestellen vieler Linien eine Pinkelpause einlegen zu können: „Bisher gab es keinerlei Beschwerden unseres Personals.“

Die pragmatische Lösung sei dabei eine notwendige. Denn aufgrund der Verlegung der Endhaltestellen seien neue Lösungen für menschliche Bedürfnisse gefragt gewesen, sagt Freund. Zwar gibt es durchaus schönere Blickfänge als Dixi-Klos neben Bushaltestellen. Doch die Bedarfstoiletten erfüllen ihren Zweck – und würden sich in einem preislich annehmbaren Rahmen befinden: „Wir haben hier auch Mietkosten, die uns aber das Toilettenwasser nicht bis zum Halse stehen lassen“, führt Armin Freund aus. Für eine Standardkabine zahlt man in Deutschland etwa 20 Euro in der Woche, hinzu kommen optionale Kosten für Handwaschbecken oder eine Haftungsbefreiung.

Am neuen Busbahnhof soll Jede und Jeder aufs Klo gehen können

Wenn die Arbeiten ein Ende finden, soll der Friedrich-Ebert-Platz wieder die zentrale Anlaufstelle für Toilettenbesuche werden. Das bedeutet für die Fahrerinnen und Fahrer: Sobald das neue Betriebsgebäude bezugsfertig ist, kehrt die ursprüngliche Anlaufstelle fürs Geschäft zurück. „Das ist der Fall, wenn der Durchgang von den Bussteigen zum Gebäude uneingeschränkt möglich ist, vielleicht also schon vor Ende 2025“, sagt Armin Freund. Doch nicht nur Mitarbeiter der Stadtwerke sollen in dem neuen Gebäude eine Toilette vorfinden, sondern auch die Öffentlichkeit. „Sowohl das Personal, als auch Fahrgäste werden hier Sanitäranlagen aufsuchen können.“

Sichtbar ist der Grundriss des neuen Betriebsgebäudes schon jetzt. Ein augenfälliger Unterschied: Es ist rund statt eckig. Das hat allerdings rein ästhetische und keine betrieblichen Gründe, wie Armin Freund weiß. Die Architektenfirma von Stefan Schmitz aus Köln hatte das kreisrunde Design entworfen und damit den Wettbewerb für die Umgestaltung des Ebertplatzes gewonnen.

Peter Heinze, Baudezernent der Stadt Remscheid, schätzt die Idee – und lässt seinen Blick in Richtung des Gesamtentwurfs des neuen Busbahnhofs schweifen: „Der städtebauliche Entwurf des Platzes harmoniert mit dem des Betriebsgebäudes. Es sieht auf den Plänen stimmig aus, dass ein rundes Element in die Form eines Hockeyschlägers eingefügt wird.“ Bis zur Eröffnung werde sich noch einiges am Platz tun, so dass das neue Gebäude nicht der einzige Blickfang bleibe.

Der neue Friedrich-Ebert-Platz

Derzeit sieht am Ebertplatz viel nach Baustelle aus. Ende April dieses Jahres erfolgte der erste Spatenstich am Remscheider Busbahnhof, Ende 2025 soll er fertig sein. Neben einer öffentlichen Toilette, die sieben Tage die Woche rund um die Uhr nutzbar sein soll, ist zum Beispiel auch eine Bäckerei auf dem Gelände geplant. Die Wartezone für Fahrgäste ist in Form eines Hockeyschlägers konzipiert und soll überdacht werden. Den baulichen Fortschritt können die Remscheider auch online verfolgen:

fep-remscheid.de

Kommentar von Lucas Hackenberg: Bedürfnis ernst nehmen

Die Möglichkeit zur Verrichtung der menschlichen Notdurft wird ein Thema bleiben. Auch im Zuge des Umbaus des Friedrich-Ebert-Platzes hören die Diskussionen in Remscheid nicht auf. Braucht es eine öffentliche Toilette in der Innenstadt? Und wenn ja: Wie soll deren Instandhaltung gewährleistet werden?

Probleme wurden schon bei der Diskussion um die „nette Toilette“ deutlich. Schmierereien mit Fäkalien und Sachbeschädigungen waren leider in der Vergangenheit keine Seltenheit. Hinzu kommt die schwierige Finanzierung einer öffentlichen Toilette, die bei durchgängigem Jahresbetrieb weit über 100.000 Euro Kosten verursacht. Nun soll am Busbahnhof ab 2025 eine solche entstehen, rund um die Uhr zugänglich, an 365 Tagen im Jahr.

Es bleibt die Frage: Wird das wie gedacht funktionieren? Die Notwendigkeit jedenfalls ist gegeben. Wird auf dieses menschliche Bedürfnis nicht eingegangen, bleiben die Beschwerden vonseiten der Öffentlichkeit verständlicherweise groß.