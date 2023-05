Frau Dobke, was läuft schlecht bei der Aufklärung von Kindern?

Sexualpädagogin Stephanie Dobke über frühe Geschlechtsreife, zu wenig Sexualkunde und was Eltern tun sollten.

Frau Dobke, an den Schulen werden immer öfter pornografische Inhalte über WhatsApp und Co. geteilt. Hat Social Media die Kinder versaut?

Stephanie Dobke: Nein. Das Problem liegt woanders. Die Kinder sind heute viel früher geschlechtsreif, die Menstruation beginnt teilweise schon mit acht Jahren. Und das bei einem noch sehr kindlichen Körper und Geist. Sie haben dann Gefühle und Gelüste und können diese gar nicht einordnen. Sie denken sich gar nichts dabei, wenn sie solche Bilder teilen. Sie kennen das Wort Kinderpornografie gar nicht. Denn sie haben noch einen ganz anderen Körperbezug: Für sie sind die Geschlechtsteile ein Körperteil wie Arm und Fuß.

Warum sind Kinder heute früher geschlechtsreif?

Dobke: Dass die Menstruation so früh einsetzt, hat mit äußeren Einflüssen wie der Umwelt und der Ernährung zu tun. Wir essen heutzutage zum Beispiel viel Fleisch, das vermutlich mit vielen Hormonen durchsetzt ist. Da darf man sich nicht wundern, dass die Menstruation teilweise mit acht Jahren einsetzt. Das Problem ist dann, dass sie dafür noch gar nicht bereit sind, da sie leider nicht oder nur schlecht aufgeklärt sind.



In der vierten Klasse lernen sie meistens nur, die Genitalien zu benennen und mehr nicht. Sie lernen nichts oder nur wenig darüber, wie Fortpflanzung überhaupt funktioniert. Ich war gestern noch in einer achten Klasse zum Workshop. Darunter waren Schüler, die seit der vierten Klasse keine Sexualkunde mehr hatten.

Wie aufgeklärt sind die Teenies von heute also?

Dobke: Fast gar nicht. Ich war gestern, wie leider oft, erschüttert von den Fragen der 13- bis 15-Jährigen. Sie haben das ganze Konstrukt Geschlechtsverkehr und Befruchtung nicht verstanden. Dann ist es natürlich sehr schwierig, wenn sie geschlechtsreif sind, keine Ahnung haben und einfach nur aufgrund ihrer Emotionen handeln. So ist es leider kein Wunder, dass immer noch 13- Jährige schwanger werden.

Gibt es dadurch auch mehr Teenie-Mütter oder Schwangerschaftsabbrüche?

Dobke: Ich weiß nicht, ob es dazu gerade Statistiken gibt. Aber ich weiß, dass es Studien bezüglich der Geschlechtskrankheit Chlamydien gibt. Das Problem: Man riecht und sieht sie nicht. Aber sie machen unfruchtbar.



Es gibt Studien, wonach viele Frauen, die später ein Kind haben möchte, früher bereits Chlamydien hatten, ohne es zu wissen. Sie wundern sich dann, warum sie nicht schwanger werden. Unter den Teenies ist es leider nicht gang und gäbe, ein Kondom zu benutzen.

Dafür müssten sie aber aufgeklärt sein.

Dobke: Genau, und darüber reden können. Aber das ist für sie schwierig. Eltern schaffen es nicht, mit ihren Kindern über Sexualität zu reden, woher sollen sie es dann untereinander können?

Das heißt, Aufklärung findet sowohl in der Familie als auch in der Schule immer weniger statt?

Dobke: Leider ist es so, dass wenn man Biologie auf Lehramt studiert, kein Semester Sexualkunde und deren Vermittlung hat. Man kann zwar Zusatzkurse belegen, aber das machen leider wenige. Sie sind der Meinung, dass sie alles über Geschlechtsverkehr wissen, da sie ihn praktizieren und dass sie etwas darüber erzählen können.



Das ist der Unterschied zu uns Sexualpädagogen: In den ersten Modulen setzen wir uns nur mit unserer eigenen Sexualität auseinander, so dass wir wirklich in der Lage sind, darüber zu reden. Es gibt Lehrer, die sind empathisch und können es rüberbringen. Aber es gibt auch solche, die nur ein paar Klappentexte von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung vorlesen.

Wie kann man gegensteuern?

Dobke: Von vorneherein ganz klar darauf achten, den Kindern ein gutes Gefühl für ihren Körper zu geben, ihnen Zeit und Freiheiten geben, sich selbst zu spüren. Eltern sollten vorbehaltlos an das Thema gehen und nicht mit dem Blickwinkel der Erwachsensexualität. Die Erotik, die bei Erwachsenen im Kopf abläuft, kennen Kinder nicht, sie haben keine erotischen Fantasien.



Kindliche Sexualität ist Neugier, Forschen. Thema Doktorspiele: Sie wollen begreifen, sind haptisch unterwegs, und vergleichen, ob das alles normal ist, was da so wächst.



Und: Eltern sollten Sexualität nicht zum Tabuthema machen. Genitalien klar benennen, als wenn es ein Ohr oder Nase ist und zeigen, dass körperliche Grenzen unbedingt respektiert werden müssen. Nur, wenn ein Kind das lernt, ist es auch in der Lage, darüber zu reden.



Es ist die beste Prävention gegen sexualisierte Gewalt. Aufklärung muss früh passieren – am besten in der Grundschule. Denn wenn Kinder in die Vorpubertät kommen, sind wir Eltern als Ansprechpartner raus. Dann sind es die Freunde – und dann trifft Halbwissen auf noch weniger Wissen.



Social Media erzeugt hier noch mehr Leistungsdruck: Jungs vergleichen sich mit Pornodarstellern. Dass dieses Bild aber nicht normal ist, müssen wir dann erst mal geraderücken.



Wie wichtig ist also Ihr Job als Sexualpädagogin – auch in Bezug auf geschlechtliche Vielfalt?

Dobke: Ganz wichtig. Gestern haben unter anderem Jana Kawina von der Aidshilfe und ich Workshops zu geschlechtlicher Vielfalt et cetera an einer Schule gegeben. Es wurde von Aufklebern auf TikTok erzählt mit der Aufschrift „Gott ist schwul“. Oder sie meinten: „Wenn ich mit zu vielen Schwulen rumhänge, werde ich auch schwul.“ Da mussten wir erst mal aufklären. Man hat gemerkt: Das ist das, was zu Hause gelebt wird. Nach dem Motto „Schwule und Lesben sind komisch“. Wir denken immer, wir sind so aufgeklärt, so tolerant. Das sind wir überhaupt nicht.

Was brauchen wir also, um dem zu begegnen?

Dobke: Mehr niederschwellige Angebote. Daher denke ich, dass Sexualpädagoginnen und -pädagogen, die die Kinder schon aus dem offenen Bereich kennen, in den Jugendzentren ebenfalls Zeit haben sollten, offene Sprechstunden anzubieten. Des Weiteren sollten sie einmal in der Woche eine sexualpädagogische Sprechstunde an Schulen anbieten. Denn das Modell „Kinder stellen im Sexualunterricht vor der Klasse ihre Fragen“ funktioniert nicht. Bildung und Aufklärung hat ganz viel mit Vertrauen, Empathie und Feingefühl zu tun. Das kann man nicht mit 30 Schülern in 5 Stunden abreißen.

Zur Person

Stephanie Dobke (54) wurde in Wuppertal geboren, lebt seit ihrem fünften Lebensjahr in Lennep. Die Sexualpädagogin und Mutter einer Tochter leitet den Kinder-, Jugend- und Kulturbereich der Welle. Schulen können sie über die Welle buchen. Zudem hat sie Musicaldarstellung studiert. Beim 1. Remscheider CSD ist sie im Planungsteam.