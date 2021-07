Bergisch Born: Dank neuer Umleitung läuft der Verkehr gut

Behelfsampel

+ © Thomas Wintgen Die Rudolf-Steiner-Schule hat den Zugang vom Schulhof zum Schwarzen Weg abgesperrt. Links ist die am Montag nachgerüstete Bedarfsampel zu sehen, die den Weg durch die Blechlawine bahnt. © Thomas Wintgen

In Bergisch Born kommt es nur in Ausnahmefällen zu längeren Staus. TBR richten Bedarfsampel an der Rudolf-Steiner-Schule ein.

Von Thomas Wintgen

Die Begleitumstände der Umleitung in Bergisch Born sind nach Einschätzung aller Betroffenen weniger heftig als erwartet. Seit die Technischen Betriebe Remscheid (TBR) Anfang der Woche für die Rudolf-Steiner-Schule nachgebessert haben, sind auch Eltern und Kollegium wieder optimistisch – nachdem die Schule schon selber die Absperrgitter hatte anschaffen müssen.

Die verhindern am Schwarzen Weg, dass Kinder unachtsam auf die Straße rennen – eine Straße, die nicht mehr beschauliche Tempo-20-Zone ist, sondern auf der sich mit minimal 30 km/h zum Teil endlos lange Fahrzeugschlangen entlangwälzen. So dass Schüler am Montag die Straße nicht zu überqueren wussten.

+ Standpunkt von Thomas Wintgen

Nach Absprache mit Polizei und Ordnungsamt richteten die TBR eine Behelfsampel ein, berichtete Schulleiter Udo Clemens am Donnerstag im Gespräch mit dem RGA. Es sei ja immerhin der Verkehr zweier Bundesstraßen (51 und 237), der hier neuerdings konzentriert über den Schwarzen Weg fahre – einzige Möglichkeit, in Bergisch Born Richtung Trecknase weiterzukommen.

Die Gegenfahrbahn haben die TBR als Parkstreifen markiert; und wo diese Umleitung in Höhe des früheren Bahnhofs den Radweg „Balkan-Trasse“ kreuzt, stehen Stop-Schilder für die Radfahrer. Für Clemens und die Schule bleibt als Wermutstropfen, dass die Baustelle inzwischen ein Jahr lang dauern soll.

Auch beide Baggerführer sehen normalen Verkehr

Das liege am Flüsterasphalt, bestätigt Bauleiter Jens-Henning Clever (TBR); gemäß dem Auftrag des Stadtrates schließen sich die Straßenbaumaßnahmen – entgegen ursprünglicher Absichten – unmittelbar an den Kanalbau an.

Mit der aktuellen Umleitung ist Clever ausgesprochen zufrieden. Es laufe besser als je zuvor. Außerhalb der Stoßzeiten – gerade vormittags von 7.30 bis 8 Uhr – sei das Verkehrsaufkommen nicht annähernd so intensiv wie befürchtet.

Baggerführer Sladic Zeljko, zurzeit an der Bornefelder Straße aktiv, kann demzufolge Beschwerden über Staus nicht nachvollziehen. Nach zwei Ausreißern Montag und Mittwoch werde es eigentlich nur während des Berufsverkehrs etwas zähflüssig. Kollege Ande Stipetic, der gerade vor der Tankstelle Kula den Bagger bedient, bestätigt das – hier fließe der Verkehr jederzeit.

Verkehr durch Bergisch Born rollt gut © Thomas Wintgen © Thomas Wintgen © Thomas Wintgen © Thomas Wintgen © Thomas Wintgen © Thomas Wintgen © Thomas Wintgen

Seit der Umleitung Schwarzer Weg laufe es deutlich besser, finden Cetin Kula (Tankstelle) und sein Stammkunde Paul Neu. Als Mitarbeiter von Ford Wilke beschwert sich der nur über Anlieger, die die Einfahrt zuparken. Waltraud Lenhart vom Krajner Grill ist die Baustelle vor der Nase (Buchholzer Weg) inzwischen los; sie pflegt enge Kontakte zu den Bauarbeitern – in der Hoffnung, dass die die Fahrzeuge nicht so aufstellen, dass niemand mehr die Hinweisschilder auf den Parkplatz vis-à-vis sehen kann. Dafür stellt sie jeden Nachmittag eine Kanne Kaffee bereit.