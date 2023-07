Dänemark, wir kommen wieder! Wir wissen nur noch nicht, wann

RGA-Redakteur Gunnar Freudenberg erzählt vom Urlaub mit seinen Söhnen Hannes (7) und Michel (4).

Als der letzte Koffer vor der Rückfahrt im Auto verstaut ist, ergreift Hannes das Wort. „Ich muss zugeben: Ein bisschen freue ich mich jetzt auf zu Hause.“ Wie aus einem Mund antworten meine Frau und ich: „Wäre ja auch schlimm, wenn nicht.“

Zwei Wochen lang nicht in den eigenen vier Wänden – für Hannes und Michel ist dieser Urlaub in Dänemark die längste Zeit fern ihrer bergischen Heimat. Und es ist schön zu beobachten, wie sehr sie diese Zeit genießen und bis zum letzten Tag kaum an zu Hause denken. Sicher, sie hätten vermutlich auch Spaß mit täglichem Animationsprogramm im All-inclusive-Familienhotel auf Mallorca, aber eigentlich habe ich das Gefühl, das hier ist genau der Urlaub, den sie gerade brauchen. Es ist nämlich vor allem das Fehlen von lockenden Freizeitaktivitäten, das die Zeit an der Westküste Dänemarks zwischen Fjord und Nordsee so phänomenal erholsam macht. Hier gibt es nichts, was man unbedingt gesehen haben muss. Und nichts, was man verpassen könnte.

Was nicht heißt, dass wir gar nichts unternehmen. Wenn es uns ausnahmsweise mal nicht zum Meer zieht, wandern wir über einen langen Steg auf eine einsame Fjordinsel, steuern den an steilen Sandklippen gelegenen Leuchtturm an oder besuchen ein Fischerei- und Seefahrtsmuseum.

Oder: Wir bleiben einfach in unserem hyggeligen Ferienhaus und frönen dem Müßiggang. Was Hannes und Michel viel besser gelingt als mir. Die Luft, das Meer, der Strand und die Abwesenheit von irgendwelchen Verpflichtungen tun ihnen gut. Sie ruhen in sich und können sich auch im Haus stundenlang alleine beschäftigen. Ich dagegen brauche ein paar Tage, bis ich es wieder zu schätzen weiß, mich mit einem Buch zurückzuziehen. Hatte ich in den letzten Jahren ganz verlernt.

Es sind nur Kleinigkeiten, die die Jungs manchmal aus der Ruhe bringen. Die Dusche zum Beispiel, aus der einfach kein harter Wasserstrahl kommt (warum ist das im Urlaub immer so?). Oder die Klobrille, deren fehlende Absenkautomatik dazu führt, dass fast jeder Toilettenbesuch mit einem lauten Knall endet. Michel stört sich am meisten an den dänischen Lebensmitteln. Dass Schlagsahne auf Dänisch „Piskefløde“ heißt, findet er ja noch ganz witzig. Aber dass die gekaufte Tomatensoße zu seinen Nudeln hier so völlig anders schmeckt als die selbst gemachte in Deutschland, schmeckt ihm gar nicht. Am meisten überrascht mich allerdings, dass beiden Jungs das Softeis, das es in Dänemark an jeder Ecke gibt, nicht sonderlich schmeckt. Nicht mal mit den bunten Streuseln drauf.

Als ich Hannes und Michel am letzten Urlaubsabend frage, wo sie im nächsten Jahr Urlaub machen wollen, ist Dänemark für sie auf jeden Fall wieder eine ganz heiße Option. Hannes würde schon gerne ans Meer, aber auch noch mal auf den Bauernhof in der Lüneburger Heide. Und eigentlich auch mal fliegen.

Michel favorisiert die Berge oder unseren altbekannten Heide-Bauernhof. Noch mal nach Dänemark wäre für ihn aber auch mehr als okay. Aber nur, wenn wir ihm versprechen, dann passierte Tomaten einzupacken, um seine Soße kochen zu können. Ein bisschen freut auch er sich auf zu Hause, glaube ich.