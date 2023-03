S-Cup: Acht Grundschulen erreichen Endrunde

S-Cup der Grundschulen in der Halle Neuenkamp: Hier spielt Hasten (grüne Trikots) gegen Reinshagen; Endstand: 2:2.

Die Fußball-Meisterschaft der Remscheider Grundschulen fand in den Turnhallen Hackenberg und Neuenkamp statt.

Von Lena Spataro

Remscheid. Nach drei Jahren fand die Fußball-Meisterschaft der Remscheider Grundschulen am Samstagmorgen wieder statt. Sie startete mit der Vorrunde in den Turnhallen Hackenberg und Neuenkamp. Nach drei Jahren Corona-Pause durften die älteren Jahrgänge in der GGS am Samstag wieder ran.

Dieses Jahr meldeten sich von den 17 Grundschulen in Remscheid 14 an. Das „S“ steht übrigens für die Stadt, die das Fußballturnier organisiert, und die Sparkasse, die das Turnier finanziert. Die Gewinnerteams der Vorrunde qualifizieren sich hier für die Endrunde. Am 6. Mai werden Hasten, Kremenholl, Siepen, Daniel-Schürmann, Hackenberg, Eisernstein, Adolf-Clarenbach und KGS Franziskus gegeneinander antreten.

Für die Kinder soll der Spaß allerdings im Vordergrund stehen. Zwischen den vielen Jungen standen in der Turnhalle Neuenkamp auch zwei Mädchen der GGS Am Stadtpark auf dem Feld. Nina (9) und Keisha (10) gehörten zu den Glücklichen, die für ihre Schule antreten durften. „Es wollten fast alle mitmachen, deswegen mussten wir auslosen“, erklärte Nina und fügte stolz hinzu: „Wir sind so froh, hier zu sein.“

Wenig später waren sie an der Reihe. Dann spielte die Grundschule Am Stadtpark gegen die GGS Daniel-Schürmann. „Die Kinder nehmen das sehr ernst“, betonte Markus Dobke vom Fachdienst Sport und Freizeit.

Schließlich geht es auch um Preise. „Bedruckte T-Shirts bekommen alle, einen Pokal und eine Medaille nur die ersten drei Plätze“, erklärte Dobke. Nicht zu vergessen den großen Wanderpokal, der noch im Besitz der GGS Dörpfeld ist.

Viele Kinder spielen im Verein und trainieren im Sportunterricht oder in AGs für den S-Cup. So auch Nina und Keisha. Jeden Freitag kicken sie in der Fußball-AG. „Ich bin auch seit vier Jahren im Verein“, sagt die Neunjährige.

Am Ende reichte es für die Hälfte der Grundschulen nicht. Auch die GGS Am Stadtpark schied aus.