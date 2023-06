CSD fordert: Stadt soll queere Jugendarbeit fördern

Remscheid. Die ganze Stadt soll am 16. September zum bunten Farbenmeer werden – und die Vielfalt feiern. Dann steigt der „1. CSD in Remscheid meets RS United“ unter Regie der Agot. Jeder und jede ist willkommen – queer oder nicht. Es geht darum, Flagge zu zeigen. Wer dafür Plakate oder Banner braucht, kann sich welche abholen. „Die Zeit ist reif für einen CSD in Remscheid“, sagt Jens Stuhldreier, Geschäftsführer der Agot. Die Freude sei groß, dass nach Solingen und Wuppertal nun auch Remscheid einen CSD erhalte – und die queere Jugend damit auch politische Forderungen stellen könne. Daher beteiligen sich nicht nur die Aidshilfe, die Aktion Muteinander und engagierte Privatleute am Festival, sondern auch alle Jugendzentren.