Cragg-Skulptur: Jetzt spricht der 62-jährige Klettermaxe

Bodo Rengshausen fordert einen anderen Umgang mit Kunst.

Von Axel Richter

Remscheid. Bodo Rengshausen aus Dassel in Niedersachsen ist nicht eben das, was man sich unter einem Randalierer und Kunstbanausen vorstellt. Der Mann ist 62 Jahre alt, verheiratet und Inhaber einer Firma für Lederpflegemittel. Allerdings bringt er nur 56 Kilogramm auf die Waage, was ihm bei der Besteigung der Cragg-Stele am Sonntag vor einer Woche in Lennep zum Vorteil gereicht haben dürfte, wie er selbst einräumt.

Seine Kletteraktion, die die Stadt veranlasst hat, das Kunstwerk vorläufig wieder abzubauen und in drei Wochen fester zu verankern, hat dem ehemaligen Remscheider viel Kritik eingebracht. Nachvollziehen kann er die nicht, denn, sagt Bodo Rengshausen: „Wer eine Skulptur im öffentlichen Raum aufstellt, muss sich der Wirkung und Nutzung des Kunstwerkes bewusst sein. Kunst im öffentlichen Raum stellt sich immer den Menschen und ihren Reaktionen.“

Bodo Rengshausen hat das EMA besucht, seine Schwiegereltern, über 90 Jahre alt, leben bis heute in Lennep. Mit ihnen ging er auch zum Pilgerfest, danach zum Essen in der Altstadt. Der Heimweg führte die Familie erneut über den Munsterplatz. „Da sah ich die Menschen dann in Ehrfurcht vor der Stele stehen. Und den Kindern wurde gesagt: ‚Fass das bloß nicht an.‘“

Deshalb kletterte Rengshausen auf die Cragg-Stele

Da habe er sich entschieden, genau das zu tun und hinaufzuklettern. Warum? „Weil es Spaß macht“, sagt Rengshausen. Wer das Erklettern des Kunstwerks dagegen als blasphemischen Akt betrachte und so etwas wie religiöse Frömmigkeit der Stele gegenüber einfordere, „der sollte dafür nicht öffentliche Plätze, sondern Gotteshäuser wählen“.

Gern will sich der Stelen-Kletterer einer Diskussion über Kunst im öffentlichen Raum stellen. Doch die Lenneper Pilgerfreunde, die das Kunstwerk auf den Munsterplatz holten, verspüren dazu keine Lust. „Da waren Kinder anwesend“, sagt ihr Vorsitzender Willi Oberlies. „Denen erklärt man, dass man so etwas nicht tut. Und dann kommt da ein erwachsener Mann und klettert darauf herum.“

Rechtliche Schritte hat Bodo Rengshausen übrigens nicht zu fürchten. Er hat die Stele nicht beschädigt und nochmal neu befestigt werden musste sie sowieso.