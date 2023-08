Coverband Kaschämm kehrt immer wieder gerne nach Remscheid zurück

Sechs Kölner Mundartrocker treten am Samstag beim 50. Jubiläum der SG Hackenberg in Lennep auf – Für Carina Hinz ist es ein Heimspiel.

Remscheid. Die Konkurrenz mit Mallorca-Party am Rathaus und Queen Kings/Bounce auf dem Schützenplatz ist groß am Samstag, doch auch am Alten Markt in Lennep wird es vor der Bühne voll werden. Denn: Die Kölsche Coverband Kaschämm jagt auf Einladung der SG Hackenberg von 20 bis 22 Uhr Gassenhauer von allen Größen aus der Domstadt raus. Von Kasalla, Brings, Bläck Fööss, Höhner, Paveier, Klüngelköpp bis zu BAP wird dem Publikum ein Mundart-Hit nach dem anderen geboten.

In ihrer Heimatstadt erfreut sich die junge Band zunehmender Popularität. „Die Bühnen werden immer größer“, beobachtet Carina Hinz. Als gebürtige Remscheiderin ist die Sängerin und Multiinstrumentalistin (Akkordeon, Gitarre, Saxophon) ein Grund, warum Kaschämm hier eine Hausnummer sind.

Am 11. November 2018 hatte die Coverband im „Löf“ zu Sessionsbeginn in Remscheid ihren ersten Auftritt. Maximilian Süss ist dies zu verdanken. Der Konzertveranstalter hatte Carina Hinz angefragt, ob sie mit Düx spielen wolle. Hinz hatte die Band gerade verlassen, Kaschämm hieß ihr neues Projekt. Das liegt fast fünf Jahre zurück. „Seither ist es für uns kontinuierlich weitergegangen“, freut sich die Sales Managerin eines Unternehmens für Hygiene und Digitalisierung im Gesundheitswesen. Wie ihre fünf Bandkollegen, die sich gerade um Keyboarder Elias Kys erweitert haben, übt sie einen Beruf aus, mittlerweile ist Kaschämm mehr als Hobby, sondern eine professionell organisierte Band, die nicht nur 70 Kölsch-Klassiker im Repertoire hat, sondern mit ihren Interpretationen ein „gutes Zubrot“ verdient.

Carina Hinz, Mitte 30, ist in Rath am Hasten groß geworden, erlernte als Sechsjährige das Akkordeonspiel an der Musikschule, später spielte die ehemalige AvH-Schülerin in einer Jazzband. Mit Düx ging es nach dem Umzug nach Köln weiter. Wie bei so vielen der Kölner Musikern liegt Kaschämms Hauptfokus auf der Sessionszeit ab dem 11. November.

Das SGH-Jubiläum am 26. August eröffnet vor Kaschämm um 18 Uhr auf dem Alten Markt der aus Köln stammende DJ Bert. Eintritt frei.