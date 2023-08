Country-Band schützt Publikum vor Starkregen

Beim Konzert von Just Cash regnete es so stark, dass das Publikum später am Abend auf die Bühne gebeten wurde.

Just Cash holte die Zuhörer auf die Bühne – Sie erlebten hautnah die Songs einer Musiklegende.

Von Peter Klohs

Remscheid. Im Jahr 2012, in dem die Country-Legende Johnny Cash ihren 80. Geburtstag gefeiert hätte (er starb 2003), gründete sich in Köln mit Just Cash eine Tribute-Band, die die charismatische Musik des aus Arkansas stammenden Sängers weiterführen wollte. Mit einer kurzen Pause ist Just Cash in schöner Regelmäßigkeit auf den Bühnen unterwegs und schaut gerne auch im Bergischen Land vorbei. Am Samstagnachmittag spielten die Vier ein komplettes Cash-Programm im Musikpavillon am Stadtpark.

Ben Anhalt (Gesang, Gitarre), Thomas Naatz (Bass, Gesang), Stefan von Berg (Gitarre) sowie Drummer Jens Olaf Maykand brauchten nicht lange, um die 80 Besucher zu begeistern. Songs wie „Get Rhythm“ und der berühmte „Folsom Prison Blues“ ließen die Konzertgäste mit den Füßen wippen und sich tänzelnd zur Musik bewegen. Die Band spielte Songs aus allen Schaffensphasen des Country-Musikers, von seiner ersten Single „Hey Porter“ aus dem Jahr 1955 über den Oberhit „I walk the line“ bis hin zu einer Bearbeitung des Billy-Joel-Songs „And so it goes“.

Johnny Cash hatte unter Mithilfe der Red Hot Chili Peppers eine Version des Neil-Young-Hits „Heart of gold“ aufgenommen – und gerade, als Just Cash dieses Lied spielten, öffnete sich der Himmel zu einer mittelprächtigen Sintflut. Die Musiker reagierten schnell und baten die Konzertbesucher zu ihnen auf die Bühne, was wegen des glitschigen Aufgangs nur langsam und vorsichtig zu bewerkstelligen war. Aber nach fünf Minuten standen rund 70 Country-Musikfans auf der Bühne, die Band drehte sich um und spielte nun auf Augenhöhe zu ihrem Publikum. Diese ganz besondere Atmosphäre genossen Band und Zuhörer – und die weiteren Songs wurden begeistert aufgenommen.

„Das müssen wir noch fotografieren“, sagte Ben Anhalt zu seinen Kollegen, „das glaubt uns sonst kein Mensch.“ Und auch, als der Regen nach knapp 30 Minuten nachließ, blieb das Publikum auf der Bühne. Diese spezielle Konzertatmosphäre wollte jeder so genießen, wie sie entstanden war: positiv spontan. Just Cash werden wiederkommen.