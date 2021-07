Aus dem Leben einer Risikopatientin

Coronavirus

+ © Roland Keusch Um sich und andere zu schützen, geht Annette Kunzler-Geisthardt nur noch mit Maske und Handschuhen einkaufen. Dafür zeigt zunächst nicht Jeder Verständnis. © Roland Keusch

Corona hat Annette Kunzler-Geisthardts Alltag auf den Kopf gestellt. Sie wünscht sich mehr Verständnis.

Von Manuel Böhnke

Remscheid. Seit das Virus Sars-CoV-2 auch in der Region angekommen ist, bestimmt es Annette Kunzler-Geisthardts Leben. Das betrifft ihren Job, die Familie, das Privatleben – „mein kompletter Alltag ist auf den Kopf gestellt“, sagt die 57-Jährige. Weil sie an einer Vorerkrankung leidet, ist sie besonders vorsichtig. Das würde sie sich von einem Teil ihrer Mitmenschen auch wünschen: „Ich habe das Gefühl, dass einige die Sache nicht ernst genug nehmen.“

Laut Robert-Koch-Institut gibt es neben dem Alter noch andere Faktoren, die das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs von Covid-19 erhöhen. Dazu zählen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das betrifft Annette Kunzler-Geisthardt. Denn sie hat mit Bluthochdruck zu kämpfen. „Ich habe Angst, mich anzustecken. Ich habe Angst vor einem schweren Verlauf“, betont sie.

„Man sieht den Menschen eben nicht an, wer eine Vorerkrankung hat.“

Annette Kunzler-Geisthardt

Deshalb geht die 57-Jährige im Alltag besonders behutsam vor. Ihren wöchentlichen Einkauf erledigt sie beispielsweise ausschließlich mit Mund-Nasen-Maske sowie Handschuhen und achtet sehr genau darauf, genügend Abstand zu ihren Mitmenschen zu halten, erzählt sie. Möchte sie etwa in einen Gang, in dem sich bereits ein Kunde aufhält, wartet sie ab, bis die Person dort die gewünschten Waren gefunden hat und weiterzieht.

Das versteht zunächst nicht jeder. „Während eines Einkaufs hat mich eine ältere Dame neulich gefragt, ob ich das wirklich so eng sehe“, berichtet Kunzler-Geisthardt. Nachdem sie ihre Situation erklärt hatte, habe sich die Frau verständnisvoll gezeigt. Dennoch: Es sind solche Situationen, die Annette Kunzler-Geisthardt deutlich machen, dass der Ernst der Lage noch nicht bei allen Mitmenschen angekommen zu sein scheint. Sie wirbt um Verständnis: „Man sieht den Menschen eben nicht an, wer eine Vorerkrankung hat.“

Ein zweites Beispiel. Um für ihre Gesundheit trotz Corona in Bewegung zu bleiben, geht die 57-Jährige derzeit regelmäßig an einer Talsperre in der Region walken. „Wie soll man dabei den Mindestabstand einhalten, wenn jemand mitten auf dem Weg joggt oder zwei Menschen, die ich überholen möchte, nebeneinander gehen?“, fragt die Remscheiderin. In solchen Momenten wünsche sie sich von ihrem Gegenüber mehr Aufmerk- und Achtsamkeit: „Damit sie erkennen, dass gerade jemand an ihnen vorbei möchte – mit dem nötigen Abstand.“

Sie kann sich vorstellen, dass dem einen oder anderen das Thema Corona zu präsent ist, die Berichte zu den Ohren raushängen. Doch sie appelliert: „Letztendlich kann jeder betroffen sein. Auch wenn man das Virus eben nicht sehen, riechen, schmecken und erfühlen kann.“

Remscheid: Auf die ungewohnte Situation reagiert die 57-Jährige kreativ

Annette Kunzler-Geisthardt hat ihre persönlichen Kontakte auf ein Minimum reduziert, wie es Experten empfehlen. Dass sie derzeit von zu Hause aus arbeitet, war nicht die einzige Veränderung, die es für die Angestellte in der Versicherungsbranche erforderlich machte, ihren Alltag umzustrukturieren. So arbeitet ihr Mann inzwischen im Schichtdienst, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Ihre Kinder und Enkel hat sie seit einigen Wochen nicht mehr gesehen, mit den Nachbarn tauscht sie sich nur aus der Entfernung aus. Doch die 57-Jährige geht kreativ mit der Situation um: „Meinen Vater sehe ich über Skype, unsere Freunde treffen wir per Videochat, und meinen Enkeln habe ich eine Geschichte aufgenommen.“

RISIKOGRUPPEN

COVID-19 Laut dem aktuellen Erkenntnisstand des Robert-Koch-Instituts steigt das Risiko auf einen schweren Krankheitsverlauf von Covid-19 ab einem Alter von 50 bis 60 Jahren stetig an. Zudem scheinen etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Erkrankungen des Atmungssystems, der Leber und der Niere, Krebserkrankungen sowie Immunschwäche das Risiko für einen schweren Verlauf zu erhöhen.

