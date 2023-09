Corona ist zurück: Was das nun für Patienten bedeutet

Die Arztpraxen füllen sich wieder – Dennoch gibt es keinen Grund zur Sorge vor einer neuen Viruswelle.

Remscheid. Der Arbeitskollege hat es, die Nachbarin, der beste Freund: Corona ist zurück. Mit neuen Varianten, die sich rasch verbreiten. Das lässt neue Sorgen keimen. Geht jetzt etwa alles von vorne los? Nein. Für die steigenden Fallzahlen gibt es eine einfache Erklärung. Und die aktuell grassierenden Subtypen tragen außer Husten und Schnupfen nicht viel mehr in sich.

Die Wartezimmer füllen sich wieder. Zum Beispiel das von Dr. Bettina Stiel-Reifenrath in Lennep. Doch die Hausärztin und Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung in Remscheid bleibt angesichts der wieder steigenden Zahl von Corona-Patienten gelassen. „Das Virus war ja nie weg“, sagt die Medizinerin: „Es wird uns weiter begleitet. Das ist jetzt so wie die Grippe.“

Das gilt wie für die Symptome so auch für den Umgang damit. Eine Isolationspflicht gibt es nicht. Stattdessen gilt die Eigenverantwortung. Wer also husten muss, ein Kratzen im Hals verspürt, der macht am besten einen Corona-Test. Dafür können alle alten Tests verwendet werden, auch wenn sie schon ein paar Monate alt sind.

Fällt das Ergebnis positiv aus, „bleibt man nach Möglichkeit zu Hause wie bei jeder anderen Atemwegsinfektion“, erklärt Jens Pfitzner, Leiter des Remscheider Gesundheitsamtes. Dort lässt sich die Krankheit am besten auskurieren. Persönliche Kontakte sollten eingeschränkt werden. Eine Meldepflicht an das Gesundheitsamt gilt für Privatpersonen aber nicht mehr.

Selten ist es nur Corona, das den Menschen einen besonders zähen Husten beschert. Derzeit vorherrschend ist das Rhino-Virus, das sich mit Corona und anderen Erkältungsviren vermischt. Auch Sars-Cov-2 verändert sich ständig und jagt um den Globus. Einige Mutanten beobachtet die Weltgesundheitsorganisation genauer. Alarm schlagen sie ihretwegen aktuell nicht.

Bereitet Ärzten eine der neuen Corona-Varianten Sorge?

„Keine der Varianten gibt Anlass zur Sorge“, sagt Jens Pfitzner. Zwar steigen die Infektionszahlen wieder, allerdings liege das auch daran, dass in der gegenwärtigen Erkältungswelle auch wieder mehr getestet werde. Einen ähnlichen Effekt verzeichnen die Mediziner bei der Hepatitis. Weil neue Bluttests die Leberentzündung automatisch abprüfen, tauchen viele Fälle auf, die zuvor unentdeckt geblieben sind.

Angst vor einer neuen Coronawelle mit Lockdowns und anderen Einschränkungen muss also niemand haben. Allerdings sehen Bettina Stiel-Reifenrath und Jens Pfitzner im Herbst eine neue Grippewelle auf die Remscheider zurollen. Beide raten deshalb zur Impfung, wobei Alte und Kranke die Corona-Auffrischung gleich mitnehmen sollten.

Die Hausärztin wünscht sich noch etwas, das nach Corona wieder aus der Mode geraten ist: dass die Patienten im Wartezimmer Maske tragen. „Man muss sich nicht anstecken“, sagt sie: „Das hätten wir mit Corona doch gelernt haben können.“