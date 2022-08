Corona: Inzidenz in Remscheid sinkt deutlich

+++Live-Blog+++

Hier finden Sie die neuesten Informationen zu Entwicklungen rund um das Coronavirus in Remscheid: Unser Live-Blog wird laufend aktualisiert.

Die Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen) in Remscheid pendelt.

Seit Beginn der Pandemie sind bisher 281 Remscheider im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben.

. Die meisten Einrichtungen haben geöffnet. Seit dem 3. April gilt eine neue Corona-Schutzverordnung. Ein aktueller Überblick über die Corona-Lage in Remscheid.

+++26. August, 8 Uhr+++ Inzidenz sinkt in Remscheid deutlich

Remscheid. Am gestrigen Donnerstag kamen in Remscheid lediglich 44 bestätigte Neuinfektionen mit dem Corona-Virus hinzu. Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin - auf nun 424,2. Zum Vergleich: Vor einer Woche lag sie noch bei 517,4. Seitdem zählte das Gesundheitsamt 473 bestätigte Neuinfektionen.

Im NRW-Vergleich ist der Wert allerdings nach wie vor hoch: Die NRW-Inzidenz liegt bei 338,9 und damit deutlich niedriger als in Remscheid.