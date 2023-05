Corona: Stadt hat 3510 Mal Bußgeld verhängt

Zur Bußgeldsumme macht Remscheid keine Angaben.

Remscheid. Remscheid hat während der Pandemie in 3510 Fällen nach Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung Verfahren eingeleitet. Ordnungswidrigkeiten gab es unter anderem rund um die Maskenpflicht, wegen nicht erlaubter Zusammenkünfte und Partys oder Verstößen in Gastronomie und Einzelhandel. Zur Bußgeldsumme macht Remscheid keine Angaben. Das geht aus einer Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Kleine Anfrage im Landtag hervor.

Die Nachbarstadt Solingen schon. Die Bußgeldsumme beläuft sich dort auf 930 910 Euro. Solingen meldet zudem fast genauso viele Fälle wie Remscheid (3474). Die zweithöchste Summe in NRW meldet Wuppertal (rund 2,2 Millionen Euro in 9400 Fällen) – Platz 2 in NRW hinter Duisburg mit 3,4 Millionen Euro und fast 20 000 Fällen. Landesweit gab es bis Anfang 2023 rund 225 000 Verfahren mit fast 23 Millionen Euro Bußgeld, so Zahlen des Gesundheitsministeriums. bjb/ tl