Comicstipp bringt es auf den Punkt

Vernissage heute in der Denkerschmette.

Von Melissa Wienzek

Warum die Decke des Theodor-Heuss-Platzes nicht mehr tragfähig ist, hat Comiczeichner Jens Stippkugel in nur fünf Minuten herausgefunden: Schuld ist nämlich der bergische Löwe auf seinem Denkmal. Denn wenn der pinkelt, läuft alles unter den Platz. So einfach ist das. Unter der Zeitungsüberschrift „Taxen auf dem Rathausplatz sind wieder im Gespräch“ tummeln sich zwei Taxen. Sagt die eine: „Was machst du so?“ Und die andere antwortet: „Heute verkaufe ich Orangen.“

Wortwitz liebt der Remscheider Jens Stippkugel (51) genauso wie die Musik – und hat dazu sogar eine ganze Musikserie erschaffen: Wer erkennt die Songs, die hier mit Fineliner und japanischen bunten Filzstiften auf Papier gebracht wurden? Zum Beispiel die Hausfrau, die einen Geist einsaugt? Na? Wer miträseln und einmal herzhaft lachen will, der sollte sich unbedingt die erste Ausstellung des Remscheider Hobby-Karikaturisten Jens Stippkugel in der Denkerschmette ansehen. Sie wird heute eröffnet.

Dort zeigt der leidenschaftliche Zeichner, der eigentlich Buchhalter ist, erstmals einen Querschnitt seiner Werke: Cartoons, Karikaturen, Wortwitz. Und die entstehen meist nur binnen 15 Minuten. „Es ist sogar schon mal vorgekommen, dass wir mit Freunden essen waren, dann macht jemand einen Witz – und ich kritzle direkt am Tisch“, berichtet der 51-Jährige, der die Mainzelmännchen liebt und alles von Mike Oldfield bis Kraftwerk.

„Danach war ich voll durch die Möhre.“

Die Comicliebe hat Stippkugel bereits in die Wiege gelegt bekommen: Sein Vater sammelte Asterix-Comics. Schon als Steppke erhielt Stipp sein erstes Taschenbuch: „Tick Trick und Track räumen auf“. Da war er anderthalb. Mit 4 kam das erste Mickey-Mouse-Heft. Im Zeitschriftenladen auf der Allee sammelte er, was das Zeug hielt, so auch auf Trödelmärkten. In der Stadtbibliothek stritt er sich mit einem Nachbarsjungen um die neuesten Comicbücher. Mit 13 erhielt er sein erstes Malbuch, doch seine Werke wollte er nicht öffentlich zeigen. „Ich war eher introvertiert.“

Die Initialzündung kam 2015, als er mit seinem Sohn auf der Spielemesse in Essen war: „Die Kölner Comic-Künstlerin Sarah Burrini motivierte mich mit den Worten: ,Mach einfach!‘“ Und Comicstipp machte, schloss sich Gruppen an, nahm an Workshops und Projekten teil. Im Kölner Comichaus zeichnete er bei einem Wettbewerb binnen 24 Stunden einen Comic. „Danach war ich total durch die Möhre, aber so glücklich.“ Für seinen Chef entwarf er zum Abschied Postkarten, selbst im RGA wurde schon mal eine Karikatur abgedruckt. „Ich möchte die vielen verrückten Sachen in meinem Kopf zu Papier bringen. Und die Motivation, die ich selbst erfahren habe, weitergeben.“

Vernissage: Heute, 18 Uhr in der Denkerschmette, Kippdorfstraße 27. Zu sehen ist die Ausstellung, wenn die Denkerschmette zu einer Veranstaltung öffnet: Tel. 58 92 02.

remscheiderdenkerschmette.de

Kontakt zu Comicstipp via Facebook, Instagram oder: comicstipp@gmx.de