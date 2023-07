„Comedy Royale“: Diese Künstler treten am 27. Juli auf

Im Barista-Wintergarten findet bald die dritte Runde der Comedy-Show statt.

Remscheid. Ring frei für Runde 3: Am Donnerstag, 27. Juli, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr), treten erneut sechs Künstlerinnen und Künstler bei „Comedy Royale“ im Barista-Wintergarten auf. Organisatorin Marte Roya Gräf, selbst Stand-up-Nachwuchskünstlerin, holt dafür folgende Comedians auf die Holzterrasse: Joschka Heinemann, Robert Wollnik, Steffen Vorholt, Paul Lyon, Katharina Block und Lena.

Karten gibt es ab sofort an der Barista-Theke für 5 Euro zu kaufen. Am Abend selbst werden Salvatore Lerose und sein Team Getränke und kleine italienische Leckerbissen servieren. Diese werden dann allerdings getrennt abgerechnet. Es wird dieses Mal zudem auch eine Abendkasse für Stehplätze geben.

Wichtig ist Marte Roya Gräf bei „Comedy Royale“ besonders, dass Frauen vertreten sind. „Die Comedyszene ist immer noch sehr männerdominiert. Das ist mir selbst bei meinen Auftritten aufgefallen. Letztes Wochenende war ich die einzige Frau unter zehn Comedians in Köln“, erzählt die Remscheiderin, die schon früh von diesem Beruf träumte, sich aber erst in der Pandemie in den Boing!-Club traute. „Nebenbei“ arbeitet sie als Lehrkraft bei einem Bildungsträger.

Daher möchte sie, dass ihre eigene Comedy-Mixed-Show gleich verteilt ist. „Jeder soll seine Chance haben. Kunst ist für jeden da.“ Mittlerweile rückten schrittweise immer mehr Frauen nach. „An dieser Entwicklung möchte ich mich beteiligen“, sagt Feministin Marte Roya Gräf, die sich wünscht, dass sich Frauen in der Comedyszene noch mehr gegenseitig unterstützen. mw