Club hat einen guten Namen als Ausrichter

Tanzturnier

+ © Michael Schütz Standard- und Lateinamerikanische Tänze konnte das Publikum in der Halle West am Wochenende bewundern. © Michael Schütz

Der TGC Blau-Gold Remscheid lud Tanzsportler in die Halle West zum S-Klassen-Meeting.

Von Stephanie Licciardi

Alt-Remscheid. Bevor auf dem Parkett das Tanzbein geschwungen wird, werden die letzten Schritte noch einmal geübt und Aufwärmübungen getroffen. In der Sporthalle West geht es rund um die Tanzfläche gemütlich zu. Musik schallt aus den Boxen, Kaffee- und Kuchendüfte locken an das Büffet, und die prachtvollen Tanzkleider der Damen sind wahre Hingucker.

Zum S-Klassen-Meeting 2020 lud der TGC Blau-Gold Remscheid (TGC) in die Sporthalle West. Rund 32 Teilnehmende der Seniorenklasse S tanzten in sechs unterschiedlichen Startgruppen, von 1 bis 4, um die begehrten Pokale.

Verein hält Tradition aufrecht

Zum bereits vierten Mal richtete der TGC das beliebte und anspruchsvolle Turnier aus, berichtete Geschäftsführer Manfred Sander. „Das S-Klasse Meeting ist etwas ganz Besonderes. Es muss vom Deutschen Tanzsport-Verband (DTV) dem ausrichtenden Verein zugeteilt werden. Die S-Klasse ist die höchste Klasse, die Tanzpaare erreichen können.“

Die Teilnehmenden, die ab dem 30. Lebensjahr zu den „Senioren“ zählen, treten in Standard- und Lateintänzen an. Den Anfang machten die Senioren IV in der Turnierdisziplin Standard. Der TGC ist beim diesjährigen Tanz-Meeting als Ausrichter vertreten, doch Tanzen steht nach über 63 Jahren immer noch auf der Agenda des Traditionsvereins. Iris Rohland tanzte mit ihrem Mann Heinz-Werner Rohland ab 1975 für den TGC auf Profi-Ebene. An diese Zeit erinnert sie sich gerne zurück. „Gemeinsam mit Lilli und Hans Lange waren wir viele Jahre lang deutschland- und europaweit auf vielen Turnieren unterwegs. Das war eine tolle Zeit“, schwärmt Iris Rohland. Standardtänze hätten sie getanzt.

„Bei Alfred Wieber haben wir jede Woche trainiert. Neben dem Beruf war das unser Hobby.“ Ihre Begeisterung für den Sport hat sie nicht verloren. „Gesellschaftlich gibt Tanzen so viel her. Wir haben viele Menschen kennengelernt und Kontakte geknüpft, die bis heute noch bestehen.“ Ihr Mann habe nach dem Abschied aus dem aktiven Tanzsport rund 600 Turniere zudem als Wertungsrichter begleitet. „Da habe ich einiges noch einmal gelernt“.

Zuschauer und Ehemalige halten Club die Treue

Die TGC-Mitglieder treffen sich seit ihrer Gründung 1956 in den Räumen der Tanzschule Wieber. Das „tänzerische Zuhause“ ist bis in die Gegenwart fester Treffpunkt des TGC. Manfred Sander: „Wir halten ein Stück Remscheider Tanztradition hoch. Schluss ist beim TGC noch lange nicht.“

Unter den Gästen befanden sich die ehemaligen Mitglieder Claudia Hachmann-Maier und Volker Maier. „Tanzen ist für uns Träumen mit den Füßen und Musik“, fasst Claudia Hachmann-Maier zusammen. Der Sport fördere die Haltung und Fitness, ist das im Grün-Gold-Casino Wuppertal (GGC Wuppertal) aktive Ehepaar überzeugt. „Tanzen ist zudem bis ins hohe Alter möglich.“

Unter den Zuschauern waren Erika und Martin Tistler. „Wir sind regelmäßig bei den TGC-Turnieren als Zuschauer dabei“, erzählen sie. Auch sie tanzten viele Jahre in der Tanzschule Wieber. „Das letzte Paar, das in unserer Gruppe war, hat letztes Jahr erst aufgehört“, so Erika Tistler. „Wir sind ja alle schon über 80“, lacht sie. Zwei Favoritenpaare aus der Seniorenklasse IV hat das Remscheider Ehepaar bereits. „Die Nummer 8 und die Nummern 11 und 12 finden wir gut.“

Iris Rohland beobachtet inzwischen mit Kennerblick die Tanzpaare zum Slow Fox und Quickstep. „Entscheidend sind für die Wertungsrichter die Basics wie Fußtechnik und Haltung.“ Zudem werde streng auf Takt- und Rhythmusgefühl geachtet. „Tanzen ist eine kompositorische Sportart, bei der es auf viele Komponenten ankommt, die die Jury bewertet“, so Adalbert Wigger, Präsident der Tanzsporttrainer Vereinigung Deutschland.

TGC BLAU-GOLD

VEREIN Unter dem Namen Tanz- und Gesellschafts-Club (TGC) Blau-Gold Remscheid wurde der Verein 1956 von Margot und Alfred Wieber gegründet. Seit 1958 ist der TGC Ausrichter des von OB Walter Frey gestifteten „Wanderpokals der Stadt Remscheid für Sonderklassenpaare“.

www.tgc-blau-gold-remscheid.de