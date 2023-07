Nach der Flut: Fotos von den Kinder lagern jetzt nur noch oben

Karin und Bernd Dilbakowskis Haus wurde vor zwei Jahren überflutet. So geht es ihnen heute.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Der Esszimmertisch aus Eiche ist das einzige Möbelstück, das die Flut überlebt hat – und heute noch an die Zeit davor erinnert: Familie Dilbakowski hatte es vor zwei Jahren stark getroffen. Das Besondere: Ihr Haus im Clemenshammer liegt am Morsbach – und ist nicht unterkellert.

Normalerweise plätschert das Bächlein hier seicht über die Steine im Bachbett, teilweise sieht man den Grund. Nicht so am 14. Juli vor zwei Jahren. Binnen kürzester Zeit wurde der Morsbach zum reißenden Fluss, der sich die ganze Ortschaft einverleibte. Auch bei den Nachbarn auf der anderen Straßenseite spielten sich dramatische Szenen ab, die Feuerwehr rettete dort sogar eine Person per Boot.

Lesen Sie auch So hat die Flut die Stadt verändert So hat die Flut die Stadt verändert Flutwelle sorgt für Sperrmüll und Schweiß Flutwelle sorgt für Sperrmüll und Schweiß

Auch heute denkt Karin Dilbakowski noch daran – immer dann, wenn es stark regnet. So wie letzten Sonntag. „Dann geht mein Puls rauf“, sagt die 61-Jährige. „Und meistens ist genau dann mein Mann auf Montage.“ Wasser sei mittlerweile so ein Thema. Dennoch möchte das Ehepaar, das aus Mecklenburg-Vorpommern stammt und seit 13 Jahren im Clemenshammer lebt, nicht vom Morsbach weg. „Das ist doch unser Zuhause“, sagt Karin Dilbakowski, während zwischen Feige und Rosen ein „Zu Hause ist da, wo mein Garten ist“-Schild prangt. „Es ist ruhig und grün hier, und die Nachbarschaft ist wunderbar.“ Die hat die Flut vor zwei Jahren noch ein Stück weit mehr zusammengeschweißt.

Ehepaar bedankt sich bei Fluthilfe und Pfarrer Landau

Heute erinnert nur noch ein Fotoalbum daran. Und das, was sich eingeprägt hat. „Es war die Hölle, das wünsche ich keinem“, sagt die Mutter zweier Töchter. Sofort, als das Wasser raus war und der stinkende Schlamm zum Vorschein kam, war klar: Alles muss raus. „Man hat es noch nicht verarbeitet, aber muss dann schon eine neue Küche bestellen. Ich hatte noch nicht mal Zeit zum Weinen.“

Zwischenzeitlich kamen Karin und Bernd Dilbakowski (61) bei der Familie unter. Viereinhalb Monate liefen die Bautrockner, ehe sie die untere Etage renovieren konnten. „Wir brauchten alles neu.“ Fast ein Jahr hat es gedauert. Besonders schlimm für Karin Dilbakowski: Die Fotoalben der Kinder lagerten im Wohnzimmer. Die Flut riss sie mit sich. „Das hat mir sehr weh getan. Heute verwahre ich die restlichen Fotos und wichtige Papiere oben.“ Denn alle hoffen, dass sich das nie mehr wiederholt.

+ Karin Dilbakowski zeigt, wo vor zwei Jahren der Morsbach drei Meter höher stand und durch die Fenster ins Haus drang. © Roland Keusch

Die Diskussionen mit der Gebäudeversicherung seien nervenzehrend gewesen. Denn die zahlte nicht bei Überflutung. Knapp 30.000 Euro waren nicht gedeckelt. Und dann der nächste Schicksalsschlag: Bei Karin Dilbakowski wurde Brustkrebs diagnostiziert. Um sich nach der Therapie auszuruhen, hatte sie noch nicht mal einen geeigneten Platz im renovierungsbedürftigen Haus. Aber auch das haben sie geschafft, sagt die 61-Jährige heute. Und erhielten dabei viel Unterstützung. „Die Fluthilfe, Pfarrer Landau und vor allem Herr und Frau Kläuser haben uns so sehr geholfen in der Zeit. Es sollte mehr von diesen Menschen geben“, ist Karin Dilbakowski dankbar. Heute hat das Ehepaar übrigens eine Überflutungsversicherung.

Nur die Mauer, die damals mitgerissen wurde und die die Terrasse heute vorm Morsbach schützt, ist noch so ein Problem. Die Dilbakowskis sollen einen Nachweis erbringen, dass diese vor der Flut schon da war. Für die Genehmigung sollen sie nun 200 Euro zahlen.