Clans: Kripo-Chef setzt auf hohen Kontrolldruck

Mit gezielten Kontrollen, so wie hier bei einer Clan-Hochzeit in Langenfeld im Dezember 2018, zeigt die Polizei Stärke.

In Remscheid sind kriminelle Großfamilien selten aktiv. Damit das so bleibt, will Dietmar Kneib ihnen keine Ruhe lassen.

Von Tristan Krämer

Es kommt nicht oft vor, dass Remscheid als „Insel der Glückseligen“ bezeichnet wird. Und doch verwendet Dietmar Kneib, Leitender Kriminaldirektor der Polizei Wuppertal, genau diesen Begriff, wenn er die Lage in einem bestimmten Bereich der bergischen Polizeiarbeit beschreibt: bei den kriminellen Geschäften von Familien-Clans.

Laut dem Lagebild Clankriminalität des Landeskriminalamts wurden im vergangenen Jahr 136 Straftaten von 88 Tatverdächtigen mit Clan-Zugehörigkeit im Städtedreieck verübt. 199 der Tatverdächtigen mit Clan-Hintergrund waren im Bereich des Polizeipräsidiums Wuppertal wohnhaft. „Das deckt aber nur die Hellfeld-Kriminalität ab“, weiß der Kripo-Chef, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegen dürfte.

„Der Schwerpunkt liegt dabei auf Solingen“, erklärt Kripo-Chef Kneib. Die Klingenstadt sei die Schnittstelle zu Langenfeld und Mettmann, wo viele Clan-Mitglieder ihren Wohnort hätten und von wo aus, sie ihre Geschäfte bis in die Metropolen am Rhein und darüber hinaus organisierten. Dietmar Kneib, der seit Ende Mai in Wuppertal ist und zuvor bei der Polizei Düsseldorf – auch im Bereich Organisierte Kriminalität – aktiv war. Insbesondere Betrug und Fälschungsdelikte, Diebstahl, Zoll- und Steuervergehen gehen auf das Konto von Clans, aber auch Gewalt- und Bedrohungsdelikte. Oft handele es sich bei den Clans um kurdische Familien beispielsweise aus der Türkei oder dem Irak. Viele seien auch als Flüchtlinge des Bürgerkriegs im Libanon nach Deutschland gekommen, sagt Kneib.

Enge Kooperation mit den städtischen Behörden

„Allerdings zählen Ländergrenzen ohnehin nicht viel. Der Clan geht den Mitgliedern über alles – egal, wo er ist“, erklärt der Beamte, der zugleich betont: „Nicht jeder, der einem Familienclan angehört, ist zwangsläufig kriminell. Die, die ein rechtschaffenes Leben führen wollen, sind nicht in unserem Fokus.“

Ganz anders sehe das aber eben bei denen aus, die glaubten, sich nicht an Recht und Gesetz halten zu müssen, die aggressiv gegen Einsatzkräfte auftreten und die die eigentliche Gesellschaftsordnung ablehnten. Hier plädiert Kneib für eine „Nadelstich-Taktik“ wie sie zuletzt häufiger praktiziert wurde. Durch Kontrollen und Razzien, unter anderem von und in Shisha-Bars, Wettbüros und Imbissbuden, in denen sich Clan-Mitglieder erfahrungsgemäß oft aufhielten, soll der Kontrolldruck hochgehalten werden. Dabei setzt die Polizei auch auf eine enge Zusammenarbeit mit den städtischen Behörden wie Ordnungs-, Gesundheits- oder Ausländeramt.

„Damit erreichen wir zweierlei“, ist sich Dietmar Kneib sicher: „Zum einen sammeln wir Informationen, die uns später helfen, qualifizierte Ermittlungen einleiten zu können. Zum anderen ärgern wir die Clans aber auch in ihren Geschäftsfeldern. Wir zeigen damit: Hier hat der Rechtsstaat das Sagen.“