Circus: Die Gala-Premiere ist bereits ausverkauft

Weihnachtsspektakel

+ © Roland Keusch Zwei der 21 Artisten, die beim Weihnachtscircus auftreten werden: Talina und Jasmin (li.). © Roland Keusch

Vorverkauf für zweieinhalbstündiges Weihnachtsspektakel auf dem Schützenplatz läuft sehr gut.

Von Andreas Weber

Dass der Remscheider Weihnachtscircus das Zelt auf dem Schützenplatz füllen kann, hat er bereits vor der Premiere am kommenden Freitag eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Zur „Zack-Zack-Party“ mit DJ Uwe Rapp vergangenen Samstag kamen 685 Besucher. Aber auch die Artisten müssen nicht fürchten, dass in der Manege wenige Augen auf sie gerichtet sind. Zirkusdirektor Stefan Ballack ist nach dem schwierigen Start im Vorjahr bislang hochzufrieden.

„Der Vorverkauf läuft fantastisch“, sagt er. Die Gala am 21. Dezember (19.30 Uhr) vermeldet: ausverkauft. Alle 550 Plätze werden belegt sein. Am Eröffnungstag gibt es nur noch Tickets für die Familienvorstellung am Nachmittag (15.30 Uhr). Auch die einzigen Shows an Heiligabend und Silvester (beide 14 Uhr) sind begehrt. „Die Logen sind ausverkauft, nur noch Tribüne ist zu haben“, freut sich der Eventmanager.

Einen Ausfall beklagt Stefan Ballack für das zweieinhalbstündige Spektakel in dem Vier-Mast-Zelt. Publikumsliebling Rene Scholl, mit seinen Brüdern Sandro und Alfred für die „römischen Ringe“ vorgesehen, verletzte sich beim Zeltaufbau auf dem Schützenplatz. Eine Holzplatte krachte auf seinen Fuß - eine Zwangspause ist angesagt. Die „römischen Ringe“ entfallen, aber der zweite Auftritt der Scholl-Brüder, die Trampolin-Show, wird zu zweit stattfinden können.

Ballack hat 21 Künstler aus Deutschland, Russland, Ukraine, Norwegen und der Schweiz für die 17 Tage und 32 Vorstellungen bei „Emotions - Circus On Stage“ verpflichtet. In den Einzelschalensitzen mit aufsteigender Theaterbestuhlung und den Logen mit nummerierten, bequemen Polsterstühlen erwarten die Gäste zwölf Programmpunkte.

Möglich, dass nach dem Ausfall von René Scholl kurzfristig Ersatz gefunden wird und dazustößt. Mara & Chris sind dabei als die ersten Artisten, die mit „LED Buugeng Blades“ Licht, Musik und Bewegung zu einer hypnotisierenden Handlung verschmelzen. „Air Trio“ sind drei junge Artistinnen aus Sankt Petersburg, die für poetisches Ballett unter der Zirkuskuppel stehen.

Daria, Viktor und Andrij aus Kiev liefern atemberaubende Sprungfiguren am und um den Barren. „Bounce“ ist ein spaßiger Akt an Slackline und Schlappseil. Angelina lässt den Hula-Hoop-Reifen mit LED-Beleuchtung am Körper schwingen, und Netzakrobatin Talina präsentiert eine atemberaubende Nummer in schwindelerregender Höhe. Auf der Drehleiter sind die beiden „Gravity Riders“ unterwegs.

Natascha stürzt sich von der Kuppel in die Tiefe

Natascha wird unter dem Dach an seidenen Tüchern hängend eine außergewöhnliche Darbietung präsentieren, deren Höhepunkt darin besteht, dass sie sich, nur an den Händen haltend, in die Tiefe stürzt und den Schwung knapp über dem Boden abfängt. Strapatenflüge über der Manege zeigen die Geschwister Talina & Alfred Scholl und Clown Manuel demonstriert, was sich mit bunten Luftballons anstellen lässt.

Der Weihnachtscircus verzichtet komplett auf Tiere. Gespielt wird täglich um 15.30 und 19.30 Uhr, Heiligabend und Neujahr nur um 14 Uhr, am letzten Tag, 6. Januar um 11 und 15 Uhr. Karten kosten 18 bis 22 Euro (Tribüne), 24 bis 28 Euro (Fronttribüne), 28 bis 35 Euro (Loge).

Tickets gibt es unter der Hotline 0162 / 430 40 01; Internet: www.weihnachtscircus-remscheid.de