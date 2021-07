Cinestar ist zufrieden mit Remscheid

Kintopp

Kinoleiter Jörg Bender zieht nach acht Monaten ein positives Fazit. Tarantino-Film ist der Hit.

Von Melissa Wienzek

Der neue Drama-Crime-Film „Once Upon a Time in Hollywood“ von Kult-Regisseur Quentin Tarantino lockt derzeit zahlreiche Remscheider ins Cinestar am Bahnhof. Der Streifen ist momentan der bestbesuchteste Film am Willy-Brandt-Platz, sagt Kinoleiter Jörg Bender auf RGA-Nachfrage. Die Abendvorstellungen seien nahezu ausverkauft.

Eine RGA-Leserin hat jedoch eine andere Erfahrung gemacht: Sie war vergangenen Samstag mit ihrem Lebensgefährten in der 16.30-Uhr-Vorstellung des Tarantino-Films. „Wir waren die einzigen im Saal“, erzählt sie ein wenig besorgt. „Prinzipiell ist dies ein Abendfilm“, erklärt dazu Jörg Bender. Zudem gebe es gewisse Richtlinien der Verleiher, wonach ein Blockbuster überspitzt gesagt rund um die Uhr laufen müsse – daher könne es vorkommen, dass der Saal nachmittags leerer sei.

Die Sommermonate seien ohnehin keine allzu attraktive Phase für Kinobetreiber, erklärt der Remscheider Cinestar-Chef. „Die Besucherzahl ist derzeit noch ausbaufähig“, sagt er. Aber grundsätzlich sei man zufrieden mit dem Sommergeschäft.

Und das bietet in der nächsten Zeit neben dem Tarantino-Streifen weitere Höhepunkte: Am Donnerstag, 29. August, zeigt das Cinestar ab 22 Uhr per Live-Satellitenübertragung das Konzert von Peter Maffay in der Columbiahalle Berlin. Am Mittwoch, 4. September, dreht sich dann alles um Stephen King: Um 22.30 Uhr startet die Vorpremiere von „Es Kapitel 2“ in deutscher sowie in englischer Originalfassung in zwei Sälen. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, kann das „Double Feature“ nutzen: In einem dritten Saal startet um 20 Uhr erst Teil 1, im Anschluss Teil 2. Für das Event will sich auch die Kino-Gastronomie etwas Besonderes einfallen lassen.

Das Cinestar freut sich nun auf den Winter. Dieser biete für den Kinobetreiber mehr Potenzial. In Remscheid läuft im November etwa „Die Eiskönigin 2“ an, der wohl vor allem bei den Remscheider Mädchen für Begeisterungsstürme sorgen dürfte, sowie im Dezember der neue Star-Wars-Film „Der Aufstieg Skywalkers“.

Investor und Gruppe nahmen 15 Millionen Euro in die Hand

Acht Monate nach der Eröffnung des Standortes Remscheid, in den Investor Oliver Kropp und die Cinestar-Gruppe 15 Millionen Euro investiert haben, zieht Kinoleiter Jörg Bender ein positives Fazit. Das moderne Multiplex-Kino mit sechs Sälen habe sich etabliert. Genaue Besucherzahlen kann Bender jedoch nicht nennen. Anfangs kalkulierte die Kette mit 35 000 Gästen pro Monat.