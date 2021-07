Cinestar: Am 13. Dezember ist Kinostart

Eröffnungswoche

Eröffnungswoche und Tag der offenen Tür: Für die Kinder kommt der „Kleine Drache Kokosnuss 2“.

Von Axel Richter

Am Donnerstag, 13. Dezember, beginnt der Spielbetrieb im neuen Kino am Remscheider Hauptbahnhof. In der Eröffnungswoche bis zum 19. Dezember lockt der Betreiber Cinestar mit besonderen Angeboten – einschließlich Kinderfest und Tag der offenen Tür.

Der Zeitplan steht also. Wie Jörg Bender, der Manager des neuen Kinos der Cinestar-Gruppe, bereits Mitte Oktober im RGA-Gespräch angekündigt hatte, wird die Kette ihr neues Haus bereits am 12. Dezember mit einer VIP-Premierenparty für geladene Gäste eröffnen. Auch die dürfen einen Film schauen, dazu wird ein Stargast erwartet, dessen Name aber noch nicht verraten wird.

Als Theaterleiter trägt Jörg Bender die Verantwortung für das Kino in Remscheid. Unter anderem ist er in Kooperation mit den Verleihfirmen für die Filmauswahl verantwortlich, die im Cinestar zu sehen sein wird. Nicht nur die großen Blockbuster will er dort zeigen, sondern auch ein bisschen Programmkino, dazu Mottotage wie die Cine-Lady mit Herzkino und Prosecco für die Dame und den Männerabend mit Bier plus Actionfilm. Wer bisher ins Kino nach Solingen, Wuppertal oder auch Radevormwald gefahren ist, soll ab Mitte Dezember also auch in Remscheid vor der Leinwand Platz nehmen können. Cinestar, Betreiber von bundesweit 54 Kinos, bietet nach eigener Darstellung besten Komfort und beste Film- und Soundtechnik.

Die Techniker verdrahten 218 Lautsprecher und 46 Verstärker

Insgesamt wird das neue Kino sechs Säle haben. 1094 Kinogänger finden darin Platz. Die großen Säle 5 und 6 verfügen über ein Dolby Atmos Soundsystem und ein Ambi-Light-System. Alle Säle sind mit RealD, einer 3-D-Projektionstechik ausgestattet, die Säle 5 und 6 mit 4K Projektion. Laut Jörg Bender ist das „die beste Projektions- und Tontechnik, die der Markt hergibt“.

Am Wochenende, 15. und 16. Dezember, kann sich von dem Neubau am Willy-Brandt-Platz jeder sein eigenes Bild verschaffen. Für den Samstag lädt Cinestar zum Tag der offenen Tür ein. Am Sonntag findet dann ein Kinderfest im Kino statt. Zu sehen ist: „Der kleine Drache Kokosnuss 2“. Noch im Dezember soll dann auch die erste Liveübertragung zu sehen sein: Cinestar zeigt die Verdi-Oper La traviata.

Bis dahin haben die Elektriker, Fliesenleger und die anderen Handwerker, die sich derzeit in dem Neubau am Bahnhofskreisel buchstäblich die raren Parkplätze wegnehmen, noch einiges zu tun.

Die Technikexperten verlegen 25 Kilometer Lautsprecherkabel und verdrahten 218 Lautsprecher, 46 Verstärker und 600 Lampen, die das Foyer erhellen werden. Die Fliesenleger verlegen 320 Quadratmeter Fliesen, die Leinwände kommen zusammen auf 540 Quadratmeter, der Teppich auf 4000 Quadratmeter. Noch ist nicht alles fertig, doch nun gilt es: Nach acht Jahren ohne bekommt Remscheid sein Kino zurück. Cinestar ist sich sicher, damit richtig zu liegen: „Eine Stadt mit 100 000 Einwohnern braucht ein Kino“, sagt Theaterleiter Jörg Bender.