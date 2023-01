Cinestar bietet Mitmachkino an

Mittanzen und mitraten, statt stillsitzen: Das Cinestar-Kino am Bahnhof bietet am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Februar, ein besonderes Format an: das „Disney Channel Mitmachkino“. Dabei stehen in kinderfreundlichen 60 Minuten die neuesten Abenteuer von Mickey, Spidey, den PJ Masks und Alice in der Wunderlandbäckerei auf dem Programm – am Samstag, 25. Februar, 14.30 Uhr, und am Sonntag, 26. Februar, 12.30 Uhr und 14.30 Uhr. -mw-