Christopher Street Day in Remscheid: Wolfgang Tillmans ist Schirmherr

Der bunte Demo zieht am 16. September vom Remscheider Rathaus zum Stadtpark. Es werden noch Unterstützer gesucht.

Remscheid. Es wird immer konkreter: Das Grundgerüst für den 1. Remscheider Christopher Street Day (CSD) unter Regie der Agot am 16. September steht. Die Hälfte der Finanzierung soll über Agot-Gelder gesichert werden – ein entsprechender Antrag soll im nächsten Jugendhilfeausschuss verabschiedet werdet. Der andere Teil wird durch Spenden akquiriert – unter anderem mit einer Aktion. Einige Spenden sind auch schon eingegangen. Die Organisatoren sammeln jedoch weiter. Der aktuelle Stand der Dinge:

Die Demo: Los geht es am 16. September um 16 Uhr auf dem Rathausplatz. Hier werden Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) und Moderator Benni sprechen. Der Demonstrationszug zieht dann zum Stadtpark, wo man gegen 17.15 Uhr eintreffen sollte – macht aber zwischendurch zwei Stopps. Halt 1 ist an der Hindenburgstraße/Gertrud-Bäumer-Gymnasium, hier sind Redebeiträge von Pfarrerin Anne Simon von der Evangelischen Auferstehungs-Kirchengemeinde und einer Slam-Poetin geplant. Stop 2 ist dann vor dem Polizeipräsidium am Quimperplatz. Hier werden der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Wolf sowie Yun und Elias aus der queeren Jugend sprechen. Außerdem werden Apito Fiasko aus Wuppertal bei der Demo trommeln – so , wie sie dies immer bei der 1.-Mai-Veranstaltung tun. „Jeder und jede, egal wie alt, kann am CSD teilnehmen“, betont Stephanie Dobke vom Planungsteam unter der Regie der Agot.

Programm im Stadtpark: Kein Geringerer als der weltweit bekannte Remscheider Fotograf Wolfgang Tillmans wird die Teilnehmenden im Stadtpark gegen 17.15 Uhr begrüßen – allerdings nicht in persona, sondern zugeschaltet. Denn Wolfgang Tillmans konnte als Schirmherr für den CSD gewonnen werden. Kämmerer und Stadtdirektor Sven Wiertz (SPD) hat sich dafür eingesetzt. „Darüber freuen wir uns riesig“, sagt Sascha von Gerishem vom Planungsteam. Um 17.30 Uhr tritt die Remscheider Band Apex auf, die von der queeren Jugend ausdrücklich gewünscht wurde – bekannt auch vom RS United. Danach, um 18.15 Uhr, wird eine Remscheider Tanzgruppe auftreten, gegebenenfalls auch die Tuffi Tunten. Von 18.30 bis 19.15 Uhr rocken Gutso, eine Rockband aus Bonn, die sich den Kampf gegen Homophobie und Faschismus auf die Fahnen geschrieben hat und sich für Umweltschutz starkmacht. Sie hat letztes Jahr auf dem CSD in Köln gespielt. Von 19.30 bis 22 Uhr legen dann DJs auf. Wer dann noch nicht genug hat, kann anschließend in der Tanzfabrik weiterfeiern.

Forderungen: Am 13. Juni wird der endgültige Forderungskatalog des CSD verabschiedet. Schließlich handelt es sich um eine Demo, die ein Zeichen für mehr Toleranz und Vielfalt setzen soll. Eine Forderung ist aber schon gesetzt: „Der CSD Remscheid fordert, dass die Kommune queere Jugendarbeit in Remscheid dauerhaft fördert und sich Jugendliche auf das Vorhandensein queerer Jugendtreffs als sichere Orte dauerhaft verlassen können“, heißt es.

Mitmachen

Wer den CSD unterstützen möchte, hat folgende Möglichkeiten:

Ordner: Für die Demo werden noch Ordner gesucht. Dazu eine formlose Mail schicken an: info@csd-remscheid.de

Sponsoring: Wer Flagge zeigen will, kann mit einem Banner für den CSD werben. Ein Banner mit Logo in 250x50 cm kostet 50 Euro, fünf Banner samt Logo 200 Euro. Infos über die Mailadresse oben oder bei Sascha von Gerishem unter Tel. (0 15 75) 7 55 55 50.

Spenden: Auch Geldspenden sind gern gesehen. Alle Infos gibt es hier: www.csd-remscheid.de