Christoph Spengler erhält Ehrentitel

Auszeichnung

+ © Michael Sieber Ein musikalisches Ehepaar: Gemeinsam haben Anja und Christoph Spengler schon viele Konzerte gemeistert. © Michael Sieber

Remscheider ist nun Kirchenmusikdirektor.

Von Jennifer Preuß

Christoph Spengler ist mit Kirchenmusik groß geworden. Sein Vater war Pfarrer, der Weg somit vorgezeichnet. „Ich bin in die Kirche hineingewachsen“, sagt der gebürtige Remscheider. Er hatte die Wahl, die biblischen Botschaften sprachlich oder musikalisch zu verkünden. Christoph Spengler entschied sich, Kirchenmusiker zu werden. Und das wird in der Evangelischen Kirche Rheinland hoch gewürdigt. Sie ernannte ihn jüngst zum Kirchenmusikdirektor.

Das ist ein Titel mit Seltenheitswert. Es gibt in der Evangelischen Kirche Rheinland rund 150 hauptamtliche Kirchenmusiker, aber nur 18 Kirchenmusikdirektoren (KMD). Erst dann werden neue KMD ernannt, wenn bisherige in den Ruhestand gehen.

Mit einer Gehaltserhöhung ist dieser Titel nicht verbunden. Es handelt sich vielmehr um einen ideellen Wert. „Es ist eine besondere Anerkennung für mich. Bisher wurden vor allem Musiker geehrt, die sich der klassischen Musik widmen“, sagt Christoph Spengler, der seinen Schwerpunkt auf die Populärmusik legt. Es sei das breite Spektrum der Musik, das die Kirche braucht.

Christoph Spengler macht weiter. An seinem Beruf schätzt er die Arbeit mit den Menschen. Schon als Jugendlicher legte er die ersten Prüfungen ab. Nach dem Studium trat er eine hauptamtliche Stelle als Kirchenmusiker in der Evangelischen Stadtkirchengemeinde Remscheid an. Das war 1996. Der Gemeinde ist er bis heute treu geblieben. Ohnehin sei ihm seine Heimat besonders wichtig.

Nächste Woche spielt Christoph Spengler im ISS-Dome

Genau wie die Musik. Mit ihr könne ließen sich in die Herzen erreichen. Dabei macht der Kirchenmusikdirektor keinen Unterschied, ob es sich um einen kurzen Besuch und einer Gesangseinlage in einer Kindertagesstätte handelt oder um einen großen Auftritt, beispielsweise mit dem Remscheider Jugendorchester.

Mit dem Pop-Oratorium „Luther“ füllt Christoph Spengler sogar Arenen. Am Samstag, 4. Februar, tritt er unter anderem mit 3000 Sängern im ISS-Dome in Düsseldorf auf. Es folgen Konzerte in Hamburg und Berlin, die der Remscheider dirigieren wird. „Ich bin durchaus aufgeregt, im positiven Sinne. Diese Aufregung beflügelt“, stellt Christoph Spengler fest. Mit rund 10.000 Zuschauern im Rücken will der Musiker über sich hinauswachsen.

Der Kirchenmusiker will dabei aber keinen Unterschied machen. „Ich trete genau so gerne in der Gemeinde auf wie mit meinen Orchestern.“ Gerade die Vielfalt seines Berufs mache den Reiz aus.