Chor für Demenzerkrankte und Angehörige sucht noch Stimmen

Remscheid. Einfach mal eine Stunde dem Alltag entfliehen – das ist vor allem für pflegende Angehörige oft ein großer Wunsch. Bei dem neuen Singangebot der Selbsthilfegruppe „Hör mir zu!“ von Susanne Heynen in Kooperation mit der Evangelischen Auferstehungs-Kirchengemeinde Remscheid wird dieser Wunsch Wirklichkeit – und sie müssen auch kein schlechtes Gewissen haben. Denn der an Demenz Erkrankte kann einfach mitkommen und kräftig mitmachen. Gemeinsam singen, quatschen und Spaß haben, darum geht es bei „Entfaltet“. Das neue Angebot, das durch die RGA-Hilfsaktion „Helft uns helfen“ angestoßen wurde, startet am 15. März.