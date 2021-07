Chefplaner verlässt eine Stadt im Aufbruch

Interview

Am Freitag nahm Robin Denstorff Abschied vom Rathaus. DOC, Kino und Innenstadt sieht er auf einem guten Weg.

Das Interview führte Frank Michalczak

Herr Denstorff, Sie wechseln nun als Planungsdezernent nach Münster. Was hat denn Münster, was Remscheid nicht hat?

Robin Denstorff: Ach, darum geht es gar nicht. Unstrittig ist aber, dass Münster eine der attraktivsten Städte Deutschlands ist. Remscheid ist auf dem Weg, eine der attraktivsten Städte zu werden. Für meine Familie und für mich stand die Frage im Raum, wohin wir langfristig unseren Lebensmittelpunkt verlegen wollen. Dann eröffnete sich die einmalige Chance, in Münster Dezernent zu werden. Es war keine Entscheidung gegen Remscheid, sondern für Münster.

Zwei Jahre haben Sie bei der Remscheider Stadtverwaltung gearbeitet. Dabei ging Ihnen es doch vorwiegend um die Planungen fürs Outlet-Center, oder?

Denstorff: Nein, ganz und gar nicht. Das DOC hat aber ganz sicher in der öffentlichen Wahrnehmung manches überstrahlt. Wir haben in den letzten zwei Jahren an einer Vielzahl von Aufgaben gearbeitet. Denken Sie an den Innenstadt-Umbau, der 2017 mit der Neugestaltung des Übergangsbereichs zwischen dem Nordsteg am Hauptbahnhof und der Alten Bismarckstraße erstmals für die Bürger sichtbar wird. Der Planungswettbewerb für den Friedrich-Ebert-Platz steht vor dem Auftakt. Remscheid bekommt außerdem ein Kino, die Baugenehmigung ist fertig. Oder denken Sie an Hertie in Lennep. Es ist für die Kölner Straße ein Befreiungsschlag, dass in den Leerstand Edeka und Aldi einziehen. Damit vollzieht die Kölner Straße einen Funktionswandel zum Nahversorgungsstandort und wird wieder belebt. Investoren haben sie wieder auf der Rechnung. Bei der denkmalgeschützten Schule Glocke stehen wir zum Beispiel vor einem guten Ergebnis.

Wie sieht denn jetzt – bei Ihrem Abschied aus Remscheid – der Stand der Dinge beim DOC aus?

Denstorff: Wir haben nach dem Ratsbeschluss im Dezember Baurecht, und es ist zu erwarten, dass wir in den kommenden Wochen den Bauantrag genehmigen werden. Im Anschluss dürfte es zu Klagen kommen. Wie lange die Gerichte benötigen, um eine Entscheidung zu treffen, ist reine Spekulation. Entscheidend ist aber, dass dieses Projekt durchgeplant ist – bis hin zu den Verkehrsfragen. Nach möglichen Gerichtsverfahren kann es schnell gehen, zwei bis zweieinhalb Jahre Bauzeit sind zu erwarten.

Ist es aus Ihrer Sicht also wahrscheinlich, dass das DOC tatsächlich 2020 oder 2021 eröffnet wird?

Denstorff: Ja, das ist es. Und ich möchte noch einmal wiederholen, dass Lennep den Start nicht verschlafen darf. Lennep muss den Impuls nutzen, den das DOC setzt, und sich auf die Kundenströme vorbereiten. Das gilt für die Gastronomie, das gilt für die Händler und für die Immobilienbesitzer. In der Altstadt könnten sich neue Geschäfte ansiedeln, die zum DOC passen. Ein Schuhmacher zum Beispiel, der auf Wunsch Schuhe anfertigt und diese zu den Kunden schickt, oder ein Schneidermeister, der Maßkonfektion anbietet. Ganz wichtig ist es, dass die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt umgesetzt werden. Daraus ist eine Agenda mit zahlreichen Aufgaben entstanden, die vor der DOC-Eröffnung erfüllt werden müssen.

Auf der Strecke geblieben ist in den letzten zwei Jahren die Schaffung neuer Gewerbegebiete. Dabei brauchen die Remscheider Unternehmen dringend Platz.

Denstorff: Das Thema ist keineswegs auf der Strecke geblieben. Wir haben nur leider keinen Einfluss darauf, dass das Regionalplanverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Der Regionalplan gibt vor, wo Gewerbegebiete entstehen dürfen und wo nicht. Unstrittig ist, dass wir Gewerbeflächen dringend benötigen. Und es ist ja kein Zufall, dass für die Aufgabe eine personelle Aufstockung im Baudezernat erfolgt. Dabei müssen wir aber auch nachweisen, dass das Straßennetz die zusätzlichen Verkehrsströme bewältigen kann, die mit dem neuen Gewerbegebiet verbunden sein werden. Es wird schon an vielen Aspekten gearbeitet – zum Beispiel an der technischen und baulichen Erschließung des künftigen Gewerbegebietes.

Beim Umbau der Innenstadt übernimmt nun ein Team aus Mitarbeitern zweier Stadtplanungsbüros das Management. Was erwarten Sie denn von diesem Einsatz?

Denstorff: Wichtig ist zunächst einmal, dass sie ein Büro beziehen, in dem sie für die Bürger ansprechbar sind. Denn ihre Arbeit richtet sich nicht nur an Geschäftsleute oder Gebäudebesitzer, die sich über Förderprogramme bei der Renovierung ihrer Immobilie in der Innenstadt beraten lassen können. Sie sollen Ansprechpartner für alle sein, die sich im Zuge der Baustellen zu Wort melden möchten. Pläne und Entwürfe werden in dem Büro zu sehen sein. Die Quartiersmanager sollen aber auch für Marketing-Aktionen sorgen, Workshops organisieren, eine Zwischennutzung für leerstehende Schaufenster finden und vielleicht auch Impulse für neue Feste in der Innenstadt setzen. Auf drei Jahre ist ihre Arbeit zunächst ausgerichtet.

Dies zu begleiten, wird Aufgabe Ihres Nachfolgers sein. Welche weiteren Herausforderungen muss der oder die Neue denn meistern?

Denstorff: Wichtig wird es unter anderem sein, neue Wohngebiete zu schaffen, die für Familien erschwinglich sind. Einen Anfang machen wir in Eisernstein, wo die Stadt Remscheid die Grundstücke selber vermarkten wird. Zu einem ähnlichen Projekt könnte es auch an der Knusthöhe kommen. Dies sollte man jetzt in den Blick nehmen. Dass Bedarf besteht, lässt sich unter anderem auf dem ehemaligen Krankenhausgelände in Hackenberg ablesen. Hier entstehen zwischen 130 und 150 Wohneinheiten. Und die Vermarktung klappt ja wohl sehr gut. Große Bedeutung wird in naher Zukunft auch der Breitbandausbau haben. 5800 Haushalte in Remscheid sind noch nicht ans schnelle Internet angebunden – vor allem in den Randgebieten der Stadt. Ein Förderantrag auf Basis des Masterplan Breitbandausbau wird jetzt gestellt. 21 Millionen Euro sollen investiert werden, knapp 13,5 Millionen Euro würden an Bundeszuschüssen in das Projekt fließen.

Und, Herr Denstorff, was haben Sie in Remscheid gelernt?

Denstorff: Dass Remscheid eine Stadt im Aufbruch ist, die es sich aber manchmal unnötig schwer macht. Es wird vieles schwarz gesehen, anstatt die positiven Signale in den Blick zu nehmen. Dabei sollten die Remscheider noch stärker die Qualitäten ihrer Stadt herausstellen, ihre Chancen und Stärken erkennen – auch im Hinblick auf das DOC oder den Innenstadtumbau.