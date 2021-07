Chefarzt erklärt Schülerinnen die Narkose

Zeitungstreff

+ © Roland Keusch Sana-Chefarzt Dr. Reinold Hikl erklärt den THG-Schülerinnen Lynn Gierke, Sarah Kuna, Paulina Pionoke, Louisa Buurs und Emily Schulz wie eine Narkose funktioniert. © Roland Keusch

Fünf Mädchen aus der 8 c des Theodor-Heuss-Gymnasiums besuchen das Sana Klinikum Radevormwald.

Von Antje Dahlhaus

Angst, Ohnmacht oder Augen zu und durch? Wer eine Operation mit Vollnarkose vor sich hat, reagiert höchst unterschiedlich. Was dabei passiert – und was nicht erläuterte Chefarzt Dr. Reinhold Hikl am Montag fünf Schülerinnen des Rader Theodor-Heuss-Gymansiums im Sana Klinikum Radevormwald. Unter Anleitung von Lehrer Daniel Stich haben die fünf 13- bis 14 Jahre alten Mädchen gelernt, wie sie einen Artikel für den Zeitungstreff verfassen müssen.

In einer Pressekonferenz erläutert der erfahrene Anäthesist, wie eine Betäubung verläuft. Zum Auftakt lernen die Schülerinnen einen rund 40 Jahre alten Dinosaurier kennen. Ein Ersatzgerät, das immer noch dann zum Einsatz kommt, wenn die modernen Nachfolger schwächeln.

Dann geht es erstmal um Wortfindung. „Wisst ihr, was Anästhesie bedeutet? Fragt Dr. Hikl und gibt die Antwort gleich mit in die Runde „Empfindungslosigkeit“. Ziel der Betäubung sei, das Schmerzgebiet außer Betrieb zu setzten. Wer nur örtlich betäubt werden müsse, sei dann immer noch voll im Bilde, andere müssten in den Bereich des kompletten Kontrollverlustes mitgenommen werden.

Und wonach fragt man dann sicherheitshalber vorher? Die fünf Mädchen sind gut vorbereitet. „Nach Krankheiten“, sagt Paulina Pionoke, Emily Schulz hält auch entsprechend vorher geleistete Unterschriften für sinnvoll. Was alles ausgefüllt werden muss, bevor es ins Reich der Dämmerung geht, dazu erhalten die Schülerinnen abschließend die Formulare zur Patientenbelehrung und die entsprechenden Fragebögen. Und jede Menge Details, die ein Anästhesist wissen muss, bevor er mit Morphium oder vergleichsweisen Mitteln zu Tat schreitet. „Wie groß ist ein Mensch, wie alt, wie schwer, trinkt er regelmäßig Alkohol“, sind nur ein Teil des Kataloges, den Dr. Hikl abspult. Und er nimmt seine Gäste mit.

Heute steht noch ein Besuch im Operationssaal an

Nur eine der Schülerinnen war schon mal in Narkose, und das ist lange her. Aber an ein „Zauberpflaster“ kann sie sich erinnern. Der Chefarzt erläutert, dass sich hinter dem Zauber eine lokale Betäubung verbirgt. Andere Ängste, auch geschürt durch Medienberichte sind da realer. „Was ist, wenn man während der Narkose aufwacht?“, möchte eine der Schülerinnen wissen. Der erfahrene Chefarzt beruhigt. Dies komme in den Vereinigten Staaten häufiger vor als in Europa, weil dort der Arzt beweisen müsse, dass der Patient nicht aufgewacht sei. In einer normalen OP in Europa erkenne man an den entsprechenden Atmungs- und Blutdruckwerten, ob gegebenenfalls bei der Betäubung noch mal nachjustiert werden müsse.

ZEITUNGSTREFF SCHULPROJEKT Am Zeitungstreff des RGA beteiligen sich 800 Schüler der weiterführenden Schulen aus Remscheid, Radevormwald und Wermelskirchen. RADE An dem Projekt der Klasse 8 c des Radevormwalder Theodor-Heuss-Gymnasiums nehmen Lynn Gierke, Sarah Kuna, Paulina Pionoke, Louisa Buurs und Emily Schulz teil. Ihr Lehrer ist Daniel Stich.

Hinzu komme eine zunehmende Sensibilität in den vergangenen zwei Jahrzehnten. „Wir wissen inzwischen, dass ein Patient so aufwacht, wie er einschläft“, sagt Dr. Hikl. Deshalb tue man alles, was möglich sei, um diese Situation so entspannt wie möglich zu gestalten.

Die Schülerinnen schreiben mit, manche mehrere Seiten. Am Samstag wollen sich die fünf Mädchen spätestens treffen, um die Ergebnisse zusammen zu tragen. Und damit sie auch etwas für eventuelle Fotos haben, bringt der Mediziner eine Braunüle und andere OP-Utensilien mit. Und eine abschließende Frage: „Wer von euch würde sich zutrauen, sich das in echt anzugucken?“ Erste Blicke wandern von rechts nach links, die Schülerinnen überlegen, aber ja eigentlich schon. . . Hikl hat damit die Antwort, die er haben wollte. „Ok, dann treffen wie uns morgen Früh gegen acht Uhr, es müssen sich alle auch noch umziehen, und dann sind wir kurz vor neun Uhr im OP. Nicht, um die OP zu sehen, aber den Prozess des Einschlafens.