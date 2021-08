Chansons auf Deutsch überzeugen das Publikum

Musikalischer Abend

Große Gefühle und gute Unterhaltung – das bescherten Michael Frowin und Dietmar Loeffler 150 Zuhörern mit verdeutschten Chansons.

Von Daniel Diekhans

Der Weg durch den Schnee zum Teo-Otto-Theater lohnte sich. Denn wann hört man schon mal französische Chansons in allerbestem Deutsch? Beim Duo Michael Frowin (Gesang) und Dietmar Loeffler (Klavier) gab es das einen ganzen Abend lang. Kein bisschen Atmosphäre und keine Pointe gingen verloren, wenn Frowin, der sein Handwerk bei Chanson-Legende Gisela May gelernt hat, Klassiker wie „Amsterdam“ und „Padam Padam“ in seiner Muttersprache sang.

Gespür für die Originalsprache hatte der Leiter des Hamburger Theaterschiffs sowieso. Etwa im Lied „Französisch – immer wieder ein Hochgenuss“, in dem Frowin von Bouillabaisse bis Président Macron alles landestypische unterbrachte. Auch sonst griff das Duo gern in die Klischeekiste, sprach mit französischem „Accent“, trank Rotwein auf der Bühne - und Frowin trug sogar die Nationalfarben Blau-Weiß-Rot. Er hatte ja auch Nachholbedarf. Mit den Eltern, berichtete der Sänger zwischen zwei Chansons, sei er höchstens nach Österreich gefahren. Dafür ging es jetzt auf eine musikalische Tour de France, die Loeffler am Flügel begleitete. Vergnügt stürzte sich Frowin auf die bös-frivolen Lieder eines Georges Brassens („Der Gorilla“) oder Léo Ferré („Satan hab Dank!“). Die Weinflasche in der Hand und mit gespieltem Schwips sang er Charles Aznavours „Du lässt dich gehen“ (bereits im Original auf Deutsch) und gab damit den Klagen eines Chauvis einen kräftig ironischen Dreh.

Wenn das Publikum nach viel Gelächter etwas zum Runterkommen brauchte, war es Zeit für einen Schmachtfetzen. Dann ging das Spotlight auf Frowin, der die Zuhörer mit Liebestragödien à la Jacques Brel fesselte. Noch näher ging es einem, wenn Loeffler die Begleiter-Rolle aufgab und eindringlich die zweite Stimme sang. Mit enthusiastischem Applaus bedankte sich das Publikum für den stimmungsvollen Chanson-Abend. Danken musste man auch Claudia Nast vom Verein „Städtepartnerschaft Remscheid-Quimper“, die den Auftritt des Duos Frowin und Loeffler mit ermöglicht hatte.