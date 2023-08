Chancenlos gegen die eigenen Söhne – und gegen die Bayern

RGA-Redakteur Gunnar Freudenberg erzählt, welch große Rolle Fußball im Alltag mit Hannes (7) und Michel (4) einnimmt.

Es kann sein, dass Hannes und Michel heute ziemlich übermüdet sein werden. Und ich fände das ziemlich cool. Würde es nämlich bedeuten, dass Werder Bremen, unsere grün-weiße Liebe, den Bayern gestern Abend zumindest einen harten Kampf geliefert hat.

Die Vereinbarung, die ich mit den Jungs für die Auftakt-Partie der Fußball-Bundesliga getroffen hatte, sorgte auf einer Familienfeier für Lacher. Ob sie das Spiel mit Anpfiff um 20.30 Uhr denn gucken dürften, wurden Hannes und Michel gefragt. „Na klar“, antwortete Hannes. „Wir machen ein Matratzenlager vor dem Fernseher. Aber wenn es nach zehn Minuten schon 3:0 für Bayern steht, gehen wir schlafen.“

+ „Mein Leben als Papa“ gibt es als Buch für 12,90 Euro in der RGA-Geschäftsstelle, im Handel und im Internet:bergisch-bestes.de © Verlag

Unser Werder-Optimismus war zu Beginn der Sommerpause grenzenlos. Nach der Verpflichtung von Superstar Naby Keïta hätte die Saison am liebsten sofort losgehen können. Dann verletzte sich erst ebenjener Naby Keïta. Und vergangenen Samstag schied Werder auch noch peinlich gegen Drittligist Viktoria Köln aus dem Pokal aus. Die Saison hätte gerne später losgehen können . . .

Zumal die Sommerpause auch ohne Werder gut mit Fußball gefüllt war. Und eine bittere Erkenntnis ans Licht brachte: Ich habe beim Fußball im Garten keine Chance mehr gegen Hannes und Michel! Ich hatte gehofft, dieser Tag würde später kommen. Wenn Hannes 14, Michel 11 und ich 50 bin oder so. Nein, es ist schon jetzt so. Torwart Hannes vernagelt die Kiste, spielt dann superschnell ab zu Michel – und der trifft mühelos. Weil seine Dribbelstärke und Schusstechnik immer besser werden. 7:10 – das Ergebnis der ersten Schmach für den FC Papa, bei der ich wirklich mein Bestes gegeben habe. Seitdem kamen schon einige Niederlagen für mich dazu. Und ich fürchte, es werden in Zukunft noch mehr, wenn meine Söhne bei den Bambini und in der F-Jugend weitere Spielpraxis erhalten. Oder aber ich investiere wirklich in größere Tore für unseren Garten, damit ich endlich wieder an Hannes vorbeikomme.

Wenigstens an der Wii-Konsole wollte ich die verschobenen Machtverhältnisse wieder gerade rücken. Pustekuchen! Auch hier haben Hannes und Michel ihre Taktik in den vergangenen Wochen perfektioniert und setzen meine eigenen Tipps („Wenn ihr 1:0 führt, müsst ihr das Spiel mit Fouls über die Zeit bringen“) nun gegen mich ein. 4:5 – auch hier eine bittere Niederlage für mich.

Gerne geschlagen gebe ich mich allerdings bei unseren Tipps für die neue Bundesliga-Saison – wie immer an der Kicker-Stecktabelle durchexerziert. Während ich Werder nach den jüngsten Nackenschlägen am Ende der Saison nur auf Platz 14 erwarte, glauben Hannes und Michel an eine gute Saison und sehen Bremen in der Endabrechnung auf Platz 9 beziehungsweise sogar auf Platz 8. Warten wir es ab. Jetzt baue ich erst mal das Matratzenlager auf . . .

Weitere Folgen von Mein Leben als Papa