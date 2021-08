Champion bei Boxtag in Schulen und Halle

Afghane setzt sich für Frieden ein

+ © Marianne Müller/imago sportfotodienst Der Afghane Hamid Rahimi ist Autor von „Die Geschichte eines Kämpfers“ – und beim Remscheider Boxtag dabei. © Marianne Müller/imago sportfotodienst

Geplant war auch „Kall nit – talk!“. Das fällt aus.

Von Thomas Wintgen

Hamid Rahimi war neun Jahre jung, als er sich mit einem Freund in den Straßen der afghanischen Hauptstadt Kabul ein Eis gönnte. Der Freund ließ sein Eis versehentlich fallen – hatte aber noch Geld für ein zweites. Hamid sah ihm nach. Sah, wie ein Schrapnell seinen Freund tötete und den Eisverkäufer gleich mit.

Rahimi (geboren 1983) fällt es immer noch schwer, eine Rede zu halten. Monatelang hat der traumatisierte Junge kein Wort herausbekommen. Stattdessen flüchtete er zwei Jahre später mit der Familie, kam „auf die schiefe Bahn“:

Kokain, Geldeintreiber, versuchter Totschlag. Im Gefängnis brachte man ihn auf die Idee zu boxen, professionell. Erst kam der Rückschlag: Wegen eines Übersetzungsfehlers steckte ihn die deutsche Justiz noch einmal sechs Monate in den Knast. Aus Versehen.

Endlich in Freiheit, lernte er Boxen in Thailand, wurde besser – und quasi weltbekannt, als er im Oktober 2012 – Symbol für „Frieden durch Sport“ – in Kabul Weltmeister wurde.

Eigentlich wollte die Ökumenische Initiative Remscheid anlässlich der Internationalen Wochen gegen den Rassismus eine Lesung mit dem afghanischen „Nationalhelden“ veranstalten, der sich im wahrsten Sinne des Wortes „durchgeboxt“ habe, wie es Organisator Johannes Haun treffsicher formuliert. Nur: Lesen geht aufgrund des Traumas nicht. Aber Talkshows funktionieren. Weshalb Rahimi eigentlich am 17. März im Teo Otto Theater bei Horst Kläuser auf dem Sofa hätte sitzen sollen; der musste „Kall nit – talk!“ aber, weil krank, leider absagen.

Halle Neuenkamp: Beim BBC kommentiert er die Kämpfe

Vormittags ist der Afghane, der seit mehr als 20 Jahren auch Bücher schreibt, im (nicht öffentlichen) Gespräch mit Schülerinnen und Schülern der Röntgen- und Leibniz-Gymnasien. Und am Vorabend – 16. März, ab 19 Uhr – auf der großen Bühne: In Zusammenarbeit mit dem Sportamt, mit dem Bergischen Boxclub (BBC) Remscheid und der Ökumenischen Initiative Lüttringhausen stellt Remscheid Tolerant in der Sporthalle Neuenkamp – unterstützt auch von der Lerose-Stiftung – einen Boxtag auf die Beine.

BBC-Vorsitzender Rainer Cossu sowie die Trainer Jussuf Visnjic und Ismail Tutal bieten – alles live – Kämpfe und Trainingseinheiten an. Hamid Rahimi kommentiert und berichtet über seine Erfahrungen als Profi-Boxer.

Es gibt Kämpfe mit Aylin Gezer, Asifa Bihorac und Lütfive Tutal; es gibt Vorführungen des Remscheider Tanzzentrums sowie den Hauptkampf Martin Houben gegen Schamil Suleymanov. Rahimi: „Auch beim Boxen gilt: Kein Rassismus!“