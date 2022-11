CDU: Parteifreunde sehen sich wieder

Nachdem wegen der Corona-Pandemie diverse Treffen auf digitalem Wege im Internet übertragen wurden, findet erstmals seit 2020 wieder ein Kreisparteitag in Präsenz statt. Dabei wird Mathias Heidtmann die CDU-Mitglieder erstmals in seiner Funktion als Vorsitzender begrüßen, nachdem er im vergangenen Jahr Jens Nettekoven an der Spitze des Kreisverbands abgelöst hatte.