CDU möchte 100.000 Euro fürs Schulessen bereitstellen

Das Geld soll Familien zu Gute kommen, die Probleme bei der Finanzierung haben.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Im April soll der städtische Haushalt für 2023 und 2024 verabschiedet werden, vorher dreht der Entwurf des Kämmerers seine Runden durch die Fachausschüsse. Auch der Schulausschuss befasste sich am Mittwoch mit dem Thema, darunter war auch ein Antrag der CDU, bei dem es zwar nur um eine vergleichsweise geringe Summe geht, der den Christdemokraten aber besonders am Herzen liegt, wie Alexander Schmidt als Sprecher seiner Fraktion deutlich machte. Demnach sollen in den kommenden zwei Jahren 100.000 Euro bereitgestellt werden, um finanziell gebeutelte Familien beim Schulessen ihrer Kinder zu unterstützen.

Konkret soll das Geld Remscheider Familien zugutekommen, die „durch die Inflation Probleme bei der Finanzierung des Schulessens bekommen und denen keine anderweitigen systemischen Hilfen zustehen“, heißt es in dem Antrag. Das sei zwar eigentlich keine kommunale Aufgabe, räumte Schmidt ein. In der aktuellen Situation seien aber immer mehr Familien auf Hilfe angewiesen: „Da kann man schon mal schnell reinrutschen durch die Inflation.“

Verein Möhrchen bietet finanzielle Unterstützung

Wie hoch der Bedarf ist, machte Constanze Epe deutlich, die als zweite Vorsitzende des Vereins Möhrchen in die Sitzung gekommen war, um dessen Arbeit vorzustellen. Möhrchen, 2006 als Reaktion auf den städtischen Armutsbericht gegründet, unterstützt Kinder finanziell beim Schulessen. Anfangs vor allem beim Mittagessen, inzwischen auch beim Frühstück. Zukünftig wolle man zudem ein Angebot in der Nachmittagsbetreuung schaffen, so Epe: „Sonst gehen die Kinder hungrig nach Hause.“

Deutlich mehr als 400 Remscheider Kinder unterstütze der Verein derzeit, berichtete die zweite Vorsitzende, fast 80 000 Euro Spenden würden dafür im Jahr benötigt. Über die Jahre schwanke der Bedarf zwar, nehme aber insgesamt zu, berichtete Constanze Epe: „Es ist auf jeden Fall immer eine Tendenz nach oben zu beobachten.“

Schon am Anfang der Sitzung hatten sich die Ausschussmitglieder darauf verständigt, keine Beschlüsse zum Haushalt zu fassen, weil die Beratungen dazu in den Fraktionen noch nicht abgeschlossen sind. Endgültig über die Anträge abgestimmt wird dann im Stadtrat, voraussichtlich am 27. April.