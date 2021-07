CDU-Mann gewinnt den Wahlkreis

Landtagswahl

Direktkandidat Jens Nettekoven zieht in den Landtag ein. Er erzielte die meisten Stimmen in Remscheid und Radevormwald.

Von Frank Michalczak

Es war am Sonntag um 20.30 Uhr, als der Verlierer dem Sieger gratulierte: Bei einer herzlichen Umarmung wünschte Sven Wolf (SPD) seinem CDU-Konkurrenten Jens Nettekoven im Ämterhaus viel Glück für die kommenden fünf Jahre im NRW-Landtag. (Hier der Live-Ticker zum Nachlesen.)

Die Wähler in Remscheid und Radevormwald hatten zuvor mehrheitlich dem Christdemokraten ihr Vertrauen geschenkt: Er erzielte im neuen Wahlkreis, den beide Städte bilden, 38,5 Prozent der Stimmen und lag damit vor seinem SPD-Mitbewerber Sven Wolf, für den 36,1 Prozent votiert hatten. Damit wurden die Mehrheitsverhältnisse umgedreht. Vor fünf Jahren hatte Wolf 43,5 Prozent der Erststimmen in Remscheid bekommen. Nettekoven lag 2012 abgeschlagen mit 30,6 Prozent auf dem zweiten Platz.

Damals habe er vor der Wahl noch viel Gegenwind gespürt, erklärte Nettekoven. „Diesmal war das anders, was natürlich auch am Landestrend lag. Außerdem ist die CDU in Remscheid geschlossen aufgetreten. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall“, sagte der 39-Jährige, der 2013 über die Landesliste seiner Partei in den Landtag nachgerückt war.

Darauf muss nun SPD-Mann Sven Wolf hoffen, der seit 2010 einen Sitz im Parlament hatte. Er belegt den 16. Platz auf der Landesliste seiner Partei. Je mehr SPD-Politiker, die vor ihm platziert sind, ihren Wahlkreis gewonnen haben, umso größer sind seine Chancen. „Vermutlich wird das erst spät in der Nacht feststehen“, erklärte der 41-Jährige, der „von einer herben Niederlage für die nordrhein-westfälische SPD“ sprach. Den Sozialdemokraten sei es nicht gelungen, die Erfolge ihrer Regierungsarbeit zu vermitteln. Dem Ergebnis der Landtagswahl konnte er aber auch einen positiven Aspekt abgewinnen. „Die Beteiligung ist gestiegen. Es freut mich, dass sich offenbar wieder mehr Menschen für Politik interessieren.“

Mit Jens Nettekoven schicken die Remscheider und Radevormwalder einen Kandidaten in den Landtag, der vor seiner politischen Laufbahn als Berufssoldat im Einsatz war, unter anderem in Afghanistan. Gemeinsam mit seiner Frau Barbara und seiner kleinen Tochter lebt er in Lüttringhausen. Nettekoven hat auch einen Sitz im Remscheider Stadtrat, wo er Vorsitzender der 20-köpfigen CDU-Fraktion ist.

Dazu zählt unter anderem Bernd Quinting, der einen Richtungswechsel in Nordrhein-Westfalen für „zwingend erforderlich“ hält. „Man hatte in den letzten Jahren den Eindruck, NRW wäre kein Industrieland mehr, sondern ein riesiges Naturschutzgebiet.“ Unter der rot-grünen Landesregierung habe es „nur Beschwernisse und Hindernisse gegeben“, die das Land gelähmt hätten.

Sven Wolf bleibt SPD-Fraktionschef im Stadtrat

Der Remscheider SPD-Chef Sven Wiertz sah das in einem anderen Licht. „Es ist uns nicht gelungen, unsere Themen zu verankern – gebührenfreie Bildung zum Beispiel oder auch der Kampf gegen Steuersünder“, nannte er zwei Beispiele. Er sei erleichtert, dass Sven Wolf zugesagt habe, auch weiterhin die SPD-Fraktion im Stadtrat zu leiten. „Er ist einer der profiliertesten Politiker in Remscheid.“

Ex-Oberbürgermeisterin Beate Wilding (SPD) erinnerte an den Einsatz, den der Landtagsabgeordnete Wolf für die Finanzen Remscheids beim Land geleistet habe. NRW unterstützt die Stadt mit Jahreszuschüssen in Millionenhöhe, damit sie in die Lage versetzt wird, ihren Haushalt auszugleichen. „Ohne diesen jungen Mann ständen wir heute nicht so gut da“, stellte Beate Wilding heraus.

Jens Nettekoven will offenbar daran anknüpfen. Der Umgang mit dem Thema Kommunalfinanzen sei in der Landesregierung aus CDU und FDP zwischen 2005 und 2010 nicht optimal gewesen. „Dieser Fehler wird sich nicht wiederholen“, unterstrich der Christdemokrat, der den Wahlkreis für sich gewinnen konnte.