CDU-Chef: Gewerbegebiete müssen her

+ © Frank Michalczak Markus Kötter, Jens Nettekoven und Andreas Stuhlmüller (alle CDU, v.l) haben unterschiedliche Positionen beim Thema Gewerbegebiete. © Frank Michalczak

Bei der Standortfrage tragen die Bezirksbürgermeister Differenzen aus. Auch Allee ist Thema.

Von Frank Michalczak

Beim Thema Gewerbegebiete bleibt es bei Differenzen in der CDU. Fraktionschef Jens Nettekoven sowie die Bezirksbürgermeister Markus Kötter (Lennep) und Andreas Stuhlmüller (Lüttringhausen) stellten bei einem Mediengespräch ihre unterschiedlichen Positionen vor – und zwar darüber, ob zunächst Betriebe am Gleisdreieck in Bergisch Born oder in der Lüttringhauser Ortslage Blume angesiedelt werden sollen. Von Streit wollte Kötter, der Blume als Alternative fürs Gleisdreieck ins Gespräch gebracht hatte, aber nicht sprechen. „Es ist doch nur demokratisch, wenn innerhalb einer Partei Meinungen ausgetauscht werden“, sagte er.

+ Standpunkt von Frank Michalczak © RGA

Fraktionschef Jens Nettekoven berief sich auf einen Ratsbeschluss, wonach das Gleisdreieck als Gewerbefläche in den Landesentwicklungsplan aufgenommen wurde. Zunächst müssten aber die Voraussetzungen geklärt werden, ob Unternehmen in Bergisch Born bauen können. Dazu soll es ein Gutachten über den Artenschutz und später ein Verkehrskonzept geben. Zudem solle die Stadt die Kaufgespräche mit den Grundstückseigentümern intensivieren.

„Das aber heißt nicht, dass wir andere, mögliche Standorte aufgeben. Im Gegenteil: Wir brauchen alle Flächen, die geeignet sein könnten – auch Blume“, erklärte Nettekoven mit Blick auf die Ortslage.

Die Prioritäten aber bleiben aus seiner Sicht bestehen: Erst das Gleisdreieck, dann übrige Gebiete: „Wir würden doch nur Zeit verlieren, wenn wir nun plötzlich die Blume an die erste Stelle setzen“, erläuterte Nettekoven im RGA-Gespräch. Und genau diese Zeit gebe es nicht – angesichts des Bedarfs der Unternehmen, die so gut wie keine Baugrundstücke mehr in Remscheid finden.

Für das Gebiet in Bergisch Born hat der Stadtrat den Weg per Änderung des Flächennutzungsplans geebnet. Das war nicht unumstritten. Markus Kötter hatte zuletzt immer wieder auf die Verkehrsproblematik hingewiesen und die Ortslage Blume in Lüttringhausen ins Spiel gebracht, die direkt an der Autobahn liegt. „Das ist ihr Vorteil. Und dabei bleibe ich“, hob er hervor.

Auch die Alleestraße wurden zum Thema

Andreas Stuhlmüller stimmte Kötter zwar zu. „Aber für eine Erschließung an der Blume stimmen die Voraussetzungen nicht. Es fehlt eine politische Mehrheit und die Grundstücksbesitzer wollen nicht verkaufen.“ Vor diesem Hintergrund wäre es ein Fehler, für Unruhe in Lüttringhausen zu sorgen. „Wir haben uns zehn Jahre bei diesem Thema eine blutige Nase geholt“, erinnerte Stuhlmüller an den Kampf, den die CDU für das Gewerbegebiet bei Lüttringhausen führte.

Auch die Alleestraße war am Montag Thema: Ausdrücklich begrüßte es Jens Nettekoven, dass die Öffnung der Alleestraße auch aus Sicht von OB Burkhard Mast-Weisz dauerhaft erfolgen soll, wenn sich der Rat dafür entscheidet. „Das ist ja nur ein Puzzlestück, um den Abschnitt neu zu beleben“, so der CDU-Vorsitzende. Auf der unteren Allee solle ein Quartier entstehen – mit Wohnraum, einer Begegnungsstätte und mit einem Supermarkt. An die Kritiker der Allee-Öffnung appellierte Nettekoven, eigene Vorschläge zu unterbreiten. „Wir haben die Straße jedenfalls noch nicht aufgeben.“