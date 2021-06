Casa d´Locos feiern eine Fiesta am Löwen auf dem Rathausplatz

Konzert

Der mitreißende Sound aus Latin und Rock, durchmischt mit Elementen aus Salsa und Pop, kam bei den Remscheidern gut an.

Von Stephanie Licciardi

Ob Hits von Santana, das altbewährte „Macarena“ von Los del Rio oder „Another brick in the Wall“ von Pink Floyd ganz am Ende – die Musiker von Casa D´ Locos verstehen es, ihr Publikum zu begeistern.

Casa d’ Locos, das sind sechs Musiker aus Remscheid und dem Bergischen Land um Gustavo Felipe (E- und Akustik-Gitarre, Gesang), Micky Ventura (E-Bass, Gesang), Jonas Dubowy (Keyboard, Gesang), Juan Ales (Schlagzeug, Percussion, Gesang) und Jorge Meneses (Percussion, Gesang). Ausnahmsweise eine Pause legte diesmal Andy Raderschadt ein, der sonst mit Trompete, Guiro und Gesang auf der Bühne mit dabei ist.

Als Extragast holte die Band sich Jorge Amehl ins Boot. „Jorge ist heute Abend zum ersten Mal auf dem Löwenfestival dabei“, erzählt Jonas Dubowy. „Wir haben bereits viel miteinander zusammengearbeitet.“ Jorge spielt die Cuban Tres, ein kubanisches Saiteninstrument, dessen Sound dem spanischen Touch der Band das gewisse Extra verlieh.

In der zweiten Hälfte geht das Publikum endlich richtig mit

Das Konzert von Casa d´Locos war das zweite von insgesamt sieben in diesem Jahr. Sänger Gustavo und die Musiker sind Stammgäste bei dem Festival – schon im vierten Jahr sind sie mit von der Partie. Und zählen jedes Mal zu den Stimmungsgaranten auf dem Remscheider Rathausplatz. Auch am Donnerstag nahmen sie die zahlreich erschienenen Remscheider mit ihren heißen rhythmischen Klängen und unverkennbarem spanischen Sound pünktlich ab 19.15 Uhr mit auf eine Fiesta. Urlaubsstimmung pur auf dem Rathausplatz!

Und gemäß dem Band-Motto „Tragen die Sonne im Herzen“ wichen auch die anfänglichen Regenwolken und der Abend blieb insgesamt trocken. Cocktail- und Getränkestände sowie verschiedene lokale Gastronomen wie Kulli-Nari oder das Wrap-Mobil unterstützten das Urlaubs-Flair. Auch die grünen Getränkebecher kommen an und fanden guten Absatz an diesem Abend.

Casa d´Locos spielten insgesamt zwei Sets und lieferten ein rundum buntes Programm ab. Das Publikum, das in der ersten Hälfte noch recht steif wirkte, ging dann in der zweiten Hälfte – „den Mitsingparts“, wie Dubowy im Vorfeld verriet – mit. Vor allem in der ersten Reihe war Partystimmung pur.

Nächste Woche spielt Fachwerk

Kommenden Donnerstag steigt das dritte Konzert beim Löwen-Festival. Am 3. August steht die bekannte Coverband „Fachwerk“ um Frontfrau Rosa Bianka Clever auf der Bühne. Los geht es wie immer um 19 Uhr, direkt am Löwen auf dem Rathausplatz.