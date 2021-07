Caritas stellt Programm der interkulturellen Woche vor

Zusammen leben, zusammen wachsen

+ © Michael Schütz Stellen das Programm der interkulturellen Woche vor (v.l.) vor: Andrea Schara, Nana Camara, Nail Anderegg, Veronika Heiligmann, Giovanno Farruggia und Marie Münstermann vom Caritas Fachdienst Integration und Migration. © Michael Schütz

Vom 22. bis 29. September gibt es Theater, Filme, Lesungen und mehr.

Von Sabine Naber

Unter der Überschrift „Zusammen leben, zusammen wachsen“ haben sich zahlreiche Kooperationspartner gefunden, die während der „Interkulturellen Woche“ Veranstaltungen für unterschiedliche Besucher anbieten.

„Die Interkulturelle Woche hat in Remscheid Tradition. Wurde sie zunächst entlang der Alleestraße mit Ständen und einem Bühnenprogramm praktiziert, wollen wir es jetzt ein wenig anders machen“, sagt Sandra Engelberg, Vorsitzende des Caritasverbandes.

Interreligiöses Friedensgebet in der Gedenkstätte Pferdestall

Den Auftakt bildet das arabisch-deutsche Theaterstück „Isaak und der Elefant Abul Abbas“ am Sonntag, 22. September. Das Puppentheater „Bubales“ aus Berlin zeigt die Geschichte e um 15 Uhr im Johannessaal an der Papenberger Straße. Am Montag wird es noch zweimal für Grundschulkinder gespielt. „Mit „Donate your Stereotype“ was so viel wie Spende ein Vorurteil heißt, steht für Dienstag, 24. September, ab 14 Uhr vor dem AlleeCenter eine Straßenaktion auf dem Programm. „Wir möchten die Bevölkerung motivieren, ihnen Inspirationen aus aller Welt geben. Stereotypen sollen symbolisch vernichtet werden“, sagt Mit-Organisatorin Veronika Heiligmann.

Einen Tag später wird zum 27. Interreligiösen Friedensgebet ab 18.30 Uhr in die Gedenkstätte Pferdestall eingeladen. „Salut – Salam – Sing mit“ heißt es am Donnerstag ab 9 Uhr in der Veranstaltungsreihe „Diversität und Spracherwerb“ für pädagogische Fachkräfte in der Kraftstation. Eine Fortbildung mit der Sängerin und Gesangspädagogin Hayat Chaoui. Bei joby.joppen@remscheid kann man sich anmelden.

Am 27. September, 10 Uhr, wird in der Kraftstation der Film „Sin Nombre – Zug der Hoffnung“ gezeigt. „Das Thema Flucht wird an die Grenze zwischen Amerika und Mexiko verschoben“, sagt Veronika Heiligmann. Als Highlight bezeichnen die Organisatoren die Lesung „Daughters and Sons of Gastarbeiters“ am 28. September (18 Uhr). Nachfahren der Gastarbeiter erzählen ihre Geschichte. „Man denkt, Italiener sind integriert, viele sind es aber nicht. Sind unter sich geblieben, sprechen kaum Deutsch“, weiß Giovanni Farruggia, Vorsitzender der Deutsch-Italienischen Gesellschaft. Den Abschluss der Woche bildet am 29. September ab 11 Uhr ein Fußballturnier.