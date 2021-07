Caritas zählt mehr wohnungslose Jugendliche

Hilfe in der Not

Jahresbilanz: 2016 haben insgesamt 545 Menschen die Wohnungsnothilfe in Anspruch genommen.

Von Daniel Dresen

Remscheid, die Stadt ohne Obdachlosigkeit? Darüber können Sandra Engelberg, Vorsitzende des Caritasverbands Remscheid, und Ute Schlichting, Leitung der Wohnungsnotfallhilfe, nur müde lächeln. „Obdachlosigkeit ist in den Straßen nicht sichtbar, aber wir von der Caritas spüren sie verstärkt Jahr für Jahr“, sagt Engelberg.

Im Jahresbericht 2016 des Remscheider Caritasverbands wurden insgesamt 545 Menschen gezählt, die den Wohn-ungsvermittlungsdienst in Anspruch genommen haben. 2015 waren es noch 365 gewesen. Besonders auffällig: Durch die Flüchtlingssituation hat sich die Zahl der in Wohnungsnot geratenen ausländischen Staatsbürger mehr als verdoppelt – von 87 im Jahr 2015 auf 194 im Jahr 2016.

Auch die Zahl der Jugendlichen zwischen 18 und 21 Jahren hat sich von 33 im Jahr 2015 auf 64 im Jahr 2016 fast verdoppelt. „Das ist ein Trend, der sich seit Jahren aufbaut, der junge Erwachsene nicht nur in Remscheid betrifft“, sagt Schlichting.

„Beim Erstkontakt fragen wir immer nach der Lebenssituation des Betroffenen. Es hat einen enormen Anstieg gegeben bei den Menschen, die angaben, dass sie wohnungslos sind. Von 230 im Jahr 2015 auf 408 im Jahr 2016. Sie übernachten bei Freunden, auf der Straße oder in Notunterkünften“, erklärt Engelberg.

Da der Zugang zu Sozialleistungen durch den Staat erst mit einer gültigen Postanschrift möglich ist, bietet die Caritas Betroffenen einen Postdienst an, für den die Nachfrage im vergangenen Jahr ebenfalls stark angestiegen ist (2015: 227, 2016: 375). „Auch das Angebot eines Treuhandkontos wurde verstärkt angenommen, wobei wir hoffen, dass durch die Einführung des Kontos für Jedermann die Nachfrage zurückgeht“, sagt Engelberg.

Zahl der Sozialwohnungen seit 1979 in NRW stetig gesunken

WOHNUNGSNOTHILFE ZAHLEN Der Caritasverband Remscheid spürt eine deutlich erhöhte Anfrage seines Dienstes. Zum Vergleich: 2015 nahmen noch 73 Frauen den Dienst in Anspruch. Im Jahr 2016 waren es bereits 112 Frauen. Bei den Männern fragten 2015 292 Männer bei der Wohnungsnothilfe an, 2016 waren es 433 Männer.

Durch die deutliche Zunahme an Fällen musste die Caritas ihre Arbeit umstrukturieren, „weil es sonst kaum noch zu leisten war“. Die Zahlen der Caritas stimmen nicht mit den Zahlen der Stadt Remscheid überein, da die Stadt nur die Menschen erfasst, die bei ihr vorsprechen und von ihr untergebracht werden. „Bundesweit ist es so, dass mehr Menschen in den Beratungsstellen vorsprechen als in den Kommunen“, erklärt Schlichting. Deutschlandweit rechne die Caritas damit, dass die Zahlen wohnungsloser Menschen weiteransteigen. Laut Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe gab es im vergangenen Jahr 335 000 Menschen in Deutschland ohne Wohnung. 2010 waren es 248 000. Für 2018 werden 536 000 Wohnungslose prognostiziert.

Die aktuelle Situation auf dem Wohnungsmarkt werde sich weiter zuspitzen – auch dadurch, dass es immer weniger Sozialwohnungen gebe, sagt Engelberg. Die Zahl der Sozialwohnungen in NRW ist von 1,6 Millionen im Jahr 1979 auf 475 000 im Jahr 2015 gesunken. „Was in Remscheid fehlt, sind kleine Wohnungen für eine Person, die bezahlbar sind“, sagt Schlichting.

„Die Armut nimmt zu und die Zahl der Sozialwohnungen geht runter, das passt nicht zusammen“, resümiert die Leiterin der Wohnungsnothilfe. Aktuell werde zwar vermehrt in Sozialwohnungen investiert, aber es gebe einen Investitionsstau von ein oder zwei Jahren. Ein weiteres Problem verzeichnet die Caritas im Anstieg von Energiearmut.

Schufa-Auskunft bei Wohnungen ohne hohen Wohnstandard

330 000 Haushalte in Deutschland leben ohne Strom und Heizung. Die Tendenz sei steigend. „Relativ viele Menschen haben Schulden bei den Stadtwerken, die ihnen dann den Strom abdrehen“, sagt Engelberg. „Selbst bei Wohnungen, die keinen hohen Wohnstandard bieten, wird mittlerweile eine Schufa-Auskunft gefordert“, sagt Engelberg, „das macht es für die Klientel, um die wir uns kümmern, sehr schwierig an eine Wohnung in Remscheid zu kommen.“