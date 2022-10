Als Basta vor mehr als 20 Jahren mit Kneipenkonzerten vor Freunden begann, rechnete niemand, dass aus den Vokal-Enthusiasten von einst eine der bekanntesten A-cappella-Bands Deutschlands werden würde. Am wenigsten sie selbst. Am Mittwochabend um 20 Uhr gastieren sie mit „Eure liebsten Lieder“ in der Klosterkirche. Karten gibt es ab 22,60 Euro. -gf-