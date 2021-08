Cannabis gibt es ab sofort auch auf Rezept

Gesetz

+ © Uli Preuss Bisher wird Cannabis nicht legal in Deutschland angebaut, sondern aus den Niederlanden oder Kanada importiert. © Uli Preuss

Georg Wurth spricht von einem der fortschrittlichsten Gesetze weltweit. Arzt sieht es als Chance für einige Patienten.

Von Lara Hunt

Georg Wurth, gebürtiger Remscheider und Vorsitzender des Deutschen Hanf-Verbands, freut sich. „Das ist eine gute Sache, für die wir lange gekämpft haben“, erklärt er dazu, dass Ärzte Cannabis nun auf Rezept verschreiben können – und die Krankenkassen die Kosten übernehmen können. „Vorher war das für die Ärzte ein Papierkriegverfahren – das ist jetzt anders. Das Gesetz ist eines der fortschrittlichsten weltweit“, erklärt er.

Dr. Uwe Junker, Chefarzt im Zentrum für Anästhesie und Intensiv-, Schmerz- und Palliativmedizin des Sana-Klinikums, freut sich, dass es künftig leichter wird, Patienten Cannabis zu verschreiben. „Trotzdem bleibt es eine Reservesubstanz“, betont er.

Cannabis soll nur verschrieben werden, wenn andere Medikamente nicht geholfen haben. Im Bereich Schmerzen, sagt Junker, sei das selten der Fall. Anders sieht es bei Tumorpatienten aus. „Bei Patienten, die unter Appetitlosigkeit oder Übelkeit leiden, haben wir da gute Erfahrungen gemacht.“ In den vergangenen 20 Jahren hat der Arzt Cannabis etwa zehn Mal an einen Patienten verschrieben. Der Aufwand war enorm. „Dadurch, dass es jetzt einfacher verordnet werden kann, werden wir es wahrscheinlich häufiger verschreiben“, sagt Junker. Ärzte, die das Medikament verschreiben, nehmen an einer anonymisierten Begleiterhebung teil. Dadurch soll herausgefunden werden, in welchen Fällen Cannabis besonders gut wirkt.

Die Remscheider Apotheker sind auf den Verkauf vorbereitet. Peter Huesmann, Inhaber der Kreuz-Apotheke in Lüttringhausen und Apothekersprecher für Remscheid, glaubt aber nicht an einen starken Ansturm – schließlich eigne sich das Betäubungsmittel nicht für jeden. „Wer den Rausch sucht, sollte Urlaub in der Schweiz machen – da bekommt er auch Cannabis“, sagt er, auch mit Hinblick auf die Preise. Cannabis aus der Apotheke kostet mehrere 100 Euro im Monat – wenn es die Kasse nicht übernimmt.

Apotheker will Verhalten der Krankenkassen abwarten

Ob die Krankenkassen tatsächlich grundsätzlich für Cannabis bezahlen werden, will er zunächst abwarten. Denn das müssen sie nur, wenn Cannabis als letzte Lösung verschrieben wird. Übrigens: Geraucht wird das Cannabis auf Rezept nicht, sondern als Tropfen geschluckt oder vaporisiert und inhaliert.