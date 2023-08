Café Sonntag hat allen Grund zu feiern

Denise Wendland will Remscheidern zum ersten Geburtstag ihres Familiencafés etwas zurückgeben.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Denise Wendland hatte eine Idee, die sich bewähren sollte. Die Eröffnung eines Cafés war ein langjähriger Traum, den sich die Lenneperin im Herzen Alt-Remscheids erfüllte. Am Freitag, 18. August, wird ihr Familiencafé an der Hindenburgstraße 87 (Ecke Beethovenstraße 1) ein Jahr alt. Das soll gebührend gefeiert werden: mit Livemusik, selbst gemachtem Essen und ausnahmsweise auch mit dem ein oder anderen alkoholischen Getränk. Dabei will Wendland einen gemütlichen Abend mit liebgewonnenen Gästen verbringen – und „einfach auch mal Danke sagen.“

Denn normalerweise setzt das Café auf ein anderes Konzept. Im Vordergrund steht die gemütliche Atmosphäre für alle. Familien (mit Kind und Hund), Rentner, Berufstätige in der Mittagspause und auch Schüler sollen hier einen Lieblingsort zum Verweilen finden. „Es war und ist mein Ziel, Remscheid ein Unikat zu bieten. Denn ich habe mir die Frage gestellt: Wo kann man eigentlich noch als Familie bezahlbar auswärts Frühstücken?“ Eine Antwort will sie mit ihrem Angebot schaffen – und so neue Stammgäste gewinnen.

Generell ist das Frühstück das Steckenpferd des Café Sonntag. Gepaart mit einem entspannten Sitzen im Café, dem Lesen der Zeitung oder dem Hören eines Podcasts: Denise Wendland will den Wohlfühlfaktor so hoch halten wie möglich. Dazu bietet sie ein Frühstücksbuffet an, das ein breites Angebot umfasst: von Weizen- bis Vollkornbrötchen über Käse und Schinken bis hin zu Rührei. Zudem kommt ein Mittagsangebot, das täglich wechselt. Und natürlich – passend zum Namen – Kuchen und Torten in mehreren Variationen.

Café Sonntag: Familien fühlen sich hier wie Zuhause

„Beim Namen musste ich nicht lange überlegen“, sagt die gebürtige Lenneperin. „Ich liebe Kuchen, wollte keinen modernen Namen. Deshalb überträgt sich die Gemütlichkeit des Sonntages auch in den Schriftzug über meinem Laden.“ Wendland ist froh, dass die Leute ihr Angebot in großer Zahl annehmen. Die Nachfrage nach einfachem Essen, abseits von unzähligen Fast-Food-Alternativen, würde stets neue Gäste in ihr Café locken. Die Resonanz freut Denise Wendland dabei besonders: „Wenn Leute sagen, sie fühlen sich so, als wenn sie mich zu Hause besuchen würden, geht mir natürlich das Herz auf.“

Aus diesem Grund will die Gastronomin den einjährigen Geburtstag nicht als Feier für sie, sondern als ein gemeinsames Ereignis verstanden wissen. Sie wolle den Leuten, die sie über das erste Jahr kennengelernt und als Freunde gewonnen hat, einen unvergesslichen Abend bieten und gleichzeitig Gutes tun. „Die Einnahmen dieses Abends gehen deshalb komplett an den Kinderschutzbund. Das ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagt Denise Wendland.

Für die musikalische Untermalung sorgt ab 19 Uhr das Duo Weber und Heinsch, das das Publikum mit vielfältigen Klängen von Gitarre und Schlagzeug in seinen Bann ziehen will. Aber auch die Verpflegung kommt nicht zu kurz: Die Inhaberin wolle neben Drinks auch, wie gewohnt, einige Leckereien anbieten.

Geburtstag

Für die Feierlichkeiten öffnet das Café Sonntag auch außerhalb seiner eigentlichen Öffnungszeiten am Freitag, 18. August, ab 19 Uhr seine Pforten. Das sonst alkoholfreie Café bietet seinen Gästen an diesem Abend auch Bier, Wein und andere Getränke an. Der Eintritt ist frei, beim Auftritt der Band Weber und Heinsch geht ein Hut für Spenden um. Weitere Infos gibt es hier.

