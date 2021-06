Café König schließt: Konzept geht nicht auf

Traditionsgastronomie

+ © Roland Keusch Hartmut Milz zieht ernüchterndes Fazit nach 14 Monaten: Das Konzept mit frischer Küche im Café König ist nicht aufgegangen. © Roland Keusch

Hartmut Milz hat die Traditionsgastronomie in der Königstraße nach 14 Monaten aufgegeben. Lange Suche nach einem Lokal war nicht von Erfolg gekrönt.

Von Andreas Weber

Das Café König ist seit vergangenem Samstag geschlossen. Betreiber Hartmut Milz hat die Gastronomie nach 14 Monaten aufgegeben. „Das Konzept mit dem frischen Kochen funktionierte leider nicht“, stellt der 56-jährige Remscheider desillusioniert fest.

Der gelernte Koch war vergangenes Jahr mit einem klaren Konzept angetreten, das sich von der Speisekarte seines Vorgängers Jochen Hoffmann abhob. Frische Zutaten hieß das oberste Gebot. Hartmut Milz nutzte den Garten seiner Lebensgefährtin in Velbert, um das gezüchtete Gemüse wie Tomaten, Paprika und Gurken, aber auch Kürbisse, Salate oder Kresse in sein Speiseangebot einzubinden. Die Küche mit mediterranem Einschlag, die auch Veganern ud Vegetariern gerecht wurde, fand nicht die erhoffte Resonanz.

50 Gäste hätten hier in dem stilvollen Ambiente maximal Platz gefunden. Dienstag- bis Samstagabends war geöffnet. Hartmut Milz bekochte sie alleine. Seit 2012 hatte der Betreiber nach einem passenden Lokal gesucht. Qualität war ihm wichtig. Auch die Tatsache, dass er die Preise gegenüber seinem Vorgänger hielt und nicht erhöhte, hatte ihn zuversichtlich gestimmt, mit dem Café einen Volltreffer zu landen. Ausgelastet war die „Brasserie“, wie Milz sie bezeichnete, aber leider viel zu selten.

Café König ist eine Institution in der Remscheider Gastronomie

Dabei konnte er auf den Namen zählen. Das Café König in der Königstraße 34 ist eine Institution in der Remscheider Gastronomie. Es blickt auf eine sehr lange Tradition zurück, die unter Jochen Hoffmann ihre Blütezeit erfuhr. 2014 hatte Hoffmann mit seinem Bruder Werner das Café König zum zweiten Mal übernommen, nachdem der ehemalige „Saxo“-Wirt dieses schon mal zwölf Jahre geleitet hatte.

Hartmut Milz ist die ersten 15 Jahren seines Berufslebens im gastronomischen Bereich groß geworden. Als Koch kam er viel rum. Seine erste Selbstständigkeit war im Bergischen. Vier Jahre betrieb Milz die Wuppertaler Studentenkneipe „Kassiopeia“. Bevor er ins Café König einstieg, war Milz über 16 Jahre in der Finanzberatung tätig, verlor aber in dieser Zeit nie den Draht zu kulinarischen Genüssen. Eventkochen betrieb er nebenher.

Das Fazit nach etwas über einem Jahr im Café König fällt ernüchternd aus. Hartmut Milz bezieht bei seinen Schlussfolgerungen auch die Stadt Remscheid ein. „Es ist schwierig, hier die Leute gastronomisch hinter dem Ofen hervorzulocken“, meint er.

Hartmut Milz nennt konkrete Beispiele. Einen Tag, nachdem er am Freitag Abschied feierte, schloss das „Down under“. In der Nacht auf Sonntag feierte die kleine, enge Rockkneipe in der Bankstraße, die davor „U 103 classic“ hieß, ihre Abschiedsparty. Hartmut Milz denkt aber auch an die für Gastronomen schwierigen Zeiten in der Hindenburgstraße.