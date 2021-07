Cäcilia Alaaf: Jeckes Programm aus eigener Feder

Lüttringhausen

+ © Michael Schütz Die Kostüme verrieten es: Die Mamas hatten für ihre Sprösslinge so einige Stunden an der Nähmaschine verbracht. © Michael Schütz

Die katholische Kirchengemeinde St. Bonaventura / Heilig Kreuz vereinte am Wochenende große und kleine Narren.

Von Suzanne Thiel und Doris Stürmer

So viel ist sicher: Um ihren närrischen Nachwuchs muss sich die katholische Kirchengemeinde St. Bonaventura / Heilig Kreuz keine Sorgen machen. Schon am Freitag hatten annähernd hundert Jungen und Mädchen beim Kinderkarneval im Gemeindezentrum ihren Spaß. Am Samstag ließen die Erwachsenen es dann beim traditionellen Pfarrkarneval hoch hergehen.

„Wir hätten noch mehr Eintrittskarten verkaufen können“, verriet Gemeindereferentin Olivia Klose, die mit Diakon Rony John durch das Programm für die kleinen Jecken führten. Beide hatten sich viele Spiele für ihre Gäste ausgedacht. Die bunten Kostüme, die die Kinder trugen, verrieten wiederum, dass die Mamas viel Fantasie aufgebracht und so manche Stunde an der Nähmaschine verbracht hatten.

20 Programmpunkte standen am Ende auf der Liste

So kam Paula als geschmeidige schwarze Katze und Linéa als FBI-Agentin, einschließlich Basecap und Hoheitsabzeichen am Ärmel, wä

+ Aus der Gemeinde für die Gemeinde: Die närrischen Gemeindeglieder zeigten Bühnenpräsenz und jede Menge Witz. © Roland Keusch

hrend unter den Jungs gleich mehrere Vampire und Fledermäuse unterwegs waren.

Gleich zwei Auftritte hatten die Mädchen der Tanzgarde um Cornelia Rörig. Am Freitag tanzten sie in ihren roten und weißen Kostümen vor den Kindern, am Samstag dann vor den Erwachsenen. Der Applaus war ihnen von beiden Seiten gewiss. Seit Oktober trainierten die Mädchen zwischen 10 und 15 Jahren. Insgesamt standen sie zwischen Weiberfastnacht und Rosenmontag sieben Mal auf der Bühne.

Auch das übrige Programm war wie immer beim Pfarrkarneval an der Richard-Pick-Straße in der Gemeinde für die Gemeinde entstanden. Thomas Pütz, Klaus Rörig, Paul Steffens und Peter Necker waren die Organisatoren, schon im Herbst hatten sie mit den Planungen begonnen.

Am Ende standen annähernd 20 verschiedene Programmpunkte auf ihrer Liste. Sitzungspräsidentin Gabi Stuhlmüller führte durch den Abend und gab den Schlachtruf aus: „Cäcilia Alaaf“ hieß es viele Male an diesem Abend.

Verdient hatte ihn sich Kantor Peter Bonzelet, der unter die Büttenredner gegangen war und gekonnt den ein oder anderen Seitenhieb verteilte. In nichts nach standen ihm Anna und Martin Stuhlmüller alias „Die Poetin und der Pöt“, die sich literarisch mit den Möbeln von Ikea auseinandersetzten. Dann griffen Hubert & Friends in die Saiten. Zum dritten Mal in Folge sorgte die Band für gute Laune beim Pfarrkarneval. Und spätestens, als die Band den Brings-Klassiker „Kölsche Jung“ anstimmte, hielt es niemanden mehr auf den Stühlen. Bis tief in die Nacht hinein sangen die jecken Lütterkuser, tanzten, feierten. Junge und ältere Närrinnen und Narren waren ganz auf ihre Kosten gekommen.