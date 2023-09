Busse: Kinder fahren drei Tage umsonst

Remscheid. Das große Fest zum Weltkindertag hat in Remscheid bereits stattgefunden, begangen wird der Tag, der auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern aufmerksam machen soll, aber eigentlich erst am 20. September. Daran beteiligen sich auch die Verkehrsbetriebe im Land, wie die Remscheider Stadtwerke mitteilen. Demnach fahren alle Kinder bis einschließlich 14 Jahren am Donnerstag, 20. September, auf allen Linien des öffentlichen Personennahverkehrs in NRW kostenfrei.