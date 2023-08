Busbahnhof: Umbau sorgt für Verkehrsbehinderung

Ab Montag startet der erste richtige Bauabschnitt des Friedrich-Ebert-Platzes. Das hat Auswirkungen auf den Straßenverkehr.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Gebaut wird auf dem Friedrich-Ebert-Platz schon länger, unter anderem am Betriebsgebäude der Stadtwerke, am kommenden Montag beginnt nun auch der erste von acht Bauabschnitten der eigentlichen Neugestaltung des Busbahnhofes. Und das hat Auswirkungen auf den Straßenverkehr in dem Gebiet.

Vorgesehen sei, dass zunächst die nördlichen Bussteige, die derzeit nicht genutzt werden, sowie Treppe und Rampe des Fußgängertunnels abgerissen werden, teilt die Stadt mit. Dafür wird der Tunnel und eine der beiden Spuren der Elberfelder Straße in Fahrtrichtung Remscheider Hauptbahnhof gesperrt. Autofahrer, die aus Richtung Hasten kommen, müssen also gerade in Stoßzeiten mit Behinderungen und Wartezeiten rechnen. „Ortskundige Autofahrer werden daher gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren“, heißt es von der Stadt.

Fußgängerinnen und Fußgänger, die die Elberfelder Straße überqueren wollen, können die neu errichtete Ampelanlage vor dem EMMA-Gymnasium nutzen, die soll den Tunnel auch langfristig ersetzen. Für Schülerinnen und Schüler des EMMA, die mit dem Bus ankommen, sollen Wegweiser aufgestellt werden, die eine sichere Orientierung auf dem Schulweg ermöglichen.

Nach den Abrissarbeiten müssen zunächst zahlreiche Versorgungsleitungen, die unterirdisch zwischen Busbahnhof und Elberfelder Straße verlaufen, verlegt werden, bevor die weiteren Bauabschnitte in Angriff genommen werden können. Dazu gehört auch der Rückbau des restlichen Fußgängertunnels, für den dann die komplette Elberfelder Straße zeitweise gesperrt werden muss. Nach den derzeitigen Planungen soll der Verkehr von Hasten Richtung Hauptbahnhof in dieser Zeit über den nördlichen Teil des Friedrich-Ebert-Platzes umgeleitet werden, in der Gegenrichtung ist eine Umleitung über die Nordstraße vorgesehen. Insgesamt sollen die Arbeiten zur Neugestaltung des Busbahnhofs bis Ende 2025 andauern.

Die Zufahrt zum Steinweg von der Elberfelder Straße aus bleibe trotz der am Montag beginnenden Arbeiten vorerst weiterhin möglich, sagt die Stadt. „Hier muss allerdings eine Einbahnstraße eingerichtet werden.“ Die Ausfahrt vom Steinweg zur Elberfelder Straße sei daher ab Montag nur noch an der Commerzbank vorbei über die Konrad-Adenauer-Straße und die Scharffstraße möglich. „Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert.“